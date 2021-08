Ihr seid auf der Suche nach einem Klein- oder Zweitwagen mit Elektroantrieb und wartet nur auf ein richtig gutes Angebot? Zur Zeit könnt ihr den Honda e inklusive Kilometerleasing-Vertrag für eine erstaunlich geringe monatliche Rate bekommen. GIGA hat die Details.

Privatleasing: Honda e im Preis-Check

Wenn ihr euch für Leasing interessiert oder bereits Erfahrung damit habt und auf der Suche nach einem guten Angebot inklusive eines Kleinwagens mit Elektroantrieb seid, solltet ihr auf MeinAuto.de vorbeischauen. Dort gibt es aktuell den Honda e inklusive Kilometerleasing-Vertrag mit maximal 10.000 Kilometern pro Jahr für eine monatliche Leasingrate von 189 Euro.

Weitere Informationen zum Honda e mit Elektroantrieb

Beim Honda e handelt es sich um einen Kleinwagen mit reinem Elektroantrieb – das schont nicht nur die Umwelt und den Geldbeutel, sondern bringt dank Geräuscharmut und hoher Beschleunigung auch ordentlich Fahrspaß. Der Honda e verfügt über ein Panoramadach, LED-Scheinwerfer und hochauflösende Kameras ersetzen den Rückspiegel. Ebenfalls ziemlich futuristisch ist die „My Honda+“-App, durch die ihr per Smartphone immer mit dem Honda verbunden seid. So könnt ihr zum Beispiel jederzeit den Ladestatus sowie die Innentemperatur einsehen und werdet sogar an Wartungstermine erinnert. Er verfügt über ein Automatikgetriebe und ist hier in der Farben Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Modern Steel Metallic und Crystal Blue Metallic erhältlich.

Die ADAC Motorwelt hat den kleinen Japaner auf Herz und Nieren getestet und kommt zu einem recht positiven Ergebnis, lediglich die geringe Reichweite von 222 KM nach WLTP-Norm wird bemängelt. Wer diesen Flitzer allerdings als Stadtwagen statt für lange Reisen auf der Autobahn nutzen mochte, profitiert im City-Verkehr vom geringen Wendekreis von 9,2 Metern und den niedrigen Unterhaltskosten.

Antrieb: Elektro

Getriebe: Automatik

Karosserie: 3-türig

Motorleistung: 136 PS

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 17.2 kWh/100km (Herstellerangabe)

Netto-Listenpreis: 28.445,38 Euro (Brutto: 34.510 Euro)

(Brutto: 34.510 Euro) Reichweite: 222 km (WLPT) / 120 bis 255 km (real lt. EV-Database)

Ladestandard: Type 2 / CCS

max. Lade-Leistung: 6.6 kW (AC) / 56 kW (DC)

Elektroauto leasen – wir rechnen vor

Kosten des reinen Leasingvertrages

24 × 189 Euro monatliche Leasingrate

monatliche Leasingrate Überführungskosten: 635 Euro

Zulassungskosten: 30 Euro

Anzahlung: 6.000 Euro (wird als Umweltbonus zurückerstattet)

(wird als Umweltbonus zurückerstattet) Gesamtkosten nach 3 Jahren: 5.201 Euro (exkl. Umweltbonus)

(exkl. Umweltbonus) Der Leasingfaktor beträgt sehr gute 0,55

Folgende Kosten kommen noch auf euch zu

Mit den reinen Leasingkosten ist es natürlich nicht getan. Im Leasingvertrag selbst sind nur die Kosten für die Wartung, gewöhnlichen Verschleiß, die Haupt- und Abgasuntersuchung und die Zulassung enthalten. Es fallen noch zusätzliche Kosten für die Vollkaskoversicherung, den GAP-Schutz und Steuern sowie etwaige Reparaturen an. Wer die jährlichen Inklusiv-Kilometer überschreitet, zahlt noch faire 0,12 Euro pro Mehr-Kilometer, wer weniger fährt, bekommt 0,12 Euro pro Kilometer abgezogen.

Die 6.000 Euro Anzahlung holt ihr euch in Form der Umwelt- und Innovationsprämie der Bundesregierung zurück, da der Honda e auf der Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge steht.

Wenn ihr noch mehr zum Thema Privatleasing und Innovationsprämie lesen möchtet, haben wir folgenden Lese-Tipp für euch:

