Top-Silvester-Apps für iPhones und Android-Smartphones (Bleigießen, Alkohol-Check,…)

Welche Apps brauchen wir für die Silvester-Party zu Hause, im Club oder auf der Straße? Wir geben Empfehlungen für Android-Smartphones, iPhone und iPad.

Nun unsere App-Empfehlungen für den Silvesterabend 2019/2020 – beginnend mit der Uhrzeit:

Countdown-App für iPhone und Android-Smartphone

Dass auch keiner 0:00 Uhr verpasst! Manch Countdown-Apps für Android arbeitet sogar als Hintergrund auf dem Startbildschirm. Unter iOS ist das nicht möglich, einen Countdown bekommen iPhone-Besitzer dennoch. Silvester Counter legt die Uhr auf dem iPhone in ein Widget und liefert zugleich eine schön gemachte Anzeige für Apple TV mit. So zählt der Bildschirm für alle gut sichtbar herunter.

Für iPhone, Apple Watch und Apple TV:

Für Android-Smartphones eine App für die Hintergrundanzeige:

Bleigießen auf iPhone und Android

Bleigießen darf am Silvesterabend natürlich nicht fehlen. Was wird die Zukunft bringen?! Die gegossenen Figuren verraten es uns. Wer sich ersparen möchte, greift auf virtuelle Versionen für das Smartphone zurück.

In der iPhone-App Bleigießen erhitzen wir mit den zur Verfügung stehenden Tools das Blei (na, eigentlich verwendet man heutzutage ja Zinn oder Wachs) und schütten es in einen Bottich. Der Entwickler verspricht „absolut zufällige Figuren“. Wie beim echten Gießen müssen wir einen Gegenstand identifizieren – oft nicht einfach … Dank des integrierten Lexikons finden wir in der App die entsprechende Bedeutung als Orakel für unser persönliches Jahr 2020. Ist die 1,09 Euro durchaus wert:

Für Android-Smartphones haben wir keine vernünftige App gefunden, bei der man ohne ein reales Set auskommt. Deshalb hier Alternativen:

Horoskop-App 2020 für Silvester

Wer nicht das Blei, sondern die Sterne sprechen lassen will, lädt sich eine Horoskop-Anwendung. Hier gibt es die Vorschau für das ganze Jahr 2019. Ganz amüsant, wenn man sich das gegenseitig vorliest. Aber vielleicht nicht, wenn man daran glaubt …

Für iPhone:

Für Android-Smartphones:

Ich selbst glaube übrigens nur an das Gummibärchen-Orakel: Ziehe fünf Bären und suche die Farbdeutung aus dem Buch „ “ heraus. Die Bärchen haben immer Recht! Und danach kann man sie aufessen. Wesentlich umweltfreundlicher als Bleigießen.

Cocktails für die Silvesterparty

Fruchtige Getränke mit und ohne Alkohol gelingen mit Cocktail-Apps. Nur bitte nicht vergessen, noch schnell die Zutaten einzukaufen!

iOS:

Android:

Entwickler: Preis: Kostenlos

Getränkezuführungerstützunganwendungen

Falls die Party angeheizt werden muss: Frau Horst ist ein Trinkspiel, bei dem man zumindest noch so nüchtern sein muss, um sich die Regeln merken zu können. Da Alkohol nicht nur für die Leber, sondern auch für das Hirn schädlich ist, kann man das Spiel bestimmt auch mit Kamillentee spielen. Oder Ausziehen. Oder was weiß ich.

iOS:

Android:

Als Alternative sei Pflicht oder Wahrheit, der Klassiker unter den Party-Spielen, empfohlen. Die App-Stores bieten zahlreiche Anwendungen mit unterschiedlichen Intimitätsstufen.

Für iOS zum Beispiel:

Android:

Entwickler: Preis: Kostenlos

Promillebegrenzer als Silvester-App

Du trinkst manchmal über den Durst und schreibst dabei peinliche Nachrichten oder Facebook-Posts? Verwende diese iOS-Tastatur und setze sie rechtzeitig in den Besoffen-Modus. Dann ist nix mit tippen (sofern du nicht auf die Idee kommst, eine andere Tastatur aufzurufen …). Ach ja: Passwörter besser nicht über eine Fremdtastatur eingeben.

Auf Android-Geräten kann man die Smartphone-Nutzung noch weitreichender einschränken:

Entwickler: Preis: Kostenlos

Promillerechner versuchen, den persönlichen Alkoholspiegel zu ermitteln. Gib Gewicht etc. sowie die Anzahl der Getränke ein, und du bekommst eine ungefähre Vorstellung. Einen echten Alkoholtest (siehe ) kann das natürlich nicht ersetzen. Die App der Sucht- und Drogenkoordination Wien:

Für iOS scheint es die aktuell nicht zu geben, man kann aber auf die App eines anderen Entwicklers zurückgreifen:

Musik für die Silvesterparty 2019/2020

Für die Privatparty benötigst du den richtigen Musikmix. djay hilft dem Hobby-DJ, nahtlose Übergänge zwischen den Songs zu bekommen.

iOS-App:

Für Android-Geräte:

Dann fehlen nur noch die richtigen Leute, eine und dem Rutsch ins neue Jahr steht nichts mehr im Wege. Schöne Silvesterparty!

