Xiaomi zählt längst nicht mehr als Underdog, sondern hat sich mit seinen Smartphones einen Namen in der High-End-Sparte gemacht. Wer nach einem günstigen Modell Ausschau hält, darf sich über den aktuellen Sale bei Saturn freuen. Im Online-Shop sind für kurze Zeit Xiaomi-Smartphones im Preis gesenkt. Bis zu 15 Prozent könnt ihr auf Modelle mit 64, 128 und 256 GB sparen – wir zeigen euch die drei besten Angebote.

Xiaomi Smartphone 15 % günstiger bei Saturn

Mit dem Xiaomi Poco F2 Pro mit 256 GByte bekommt ihr ein Top-Handy zum günstigen Preis – und das trotz leistungsstarker Hardware. Bei Saturn gibt es das Smartphone jetzt kurzzeitig für 504,90 Euro statt 599,90 Euro. Ihr spart also 15 Prozent im Vergleich zum UVP. Zum Befeuern des 6,7 Zoll in der Diagonale messenden AMOLED-Displays hat Xiaomi einen Snapdragon 865 Prozessor mit 5G verbaut. Bei der angebotenen Speichervariante mit 256 GByte gibt es satte 8 GByte RAM. Gleichzeitig ist aktuell Android 10 im Gewand von MIUI 11 am Start. Das Upgrade auf Android 11 dürfte aber bald folgen – der Rollout ist in Asien bereits gestartet. Mit 4.700 mAh und 30-Watt-Schnelladefunktion kann es das Xiaomi Poco F2 Pro außerdem mit anderen Top-Modellen aufnehmen. Ein Highlight ist die ausfahrbare Frontkamera – sie fährt nur heraus, wenn sie gebraucht wird und erfordert keine störenden Löcher oder Einkerbungen im Display.

Technische Details zum Poco F2 Pro im Überblick

Android 10 (MIUI 11)

Qualcomm Snapdragon 865 mit 5G

6,67 Zoll AMOLED-Display, 2.400 x 1.080 (FHD+)

8 GByte RAM

256 GByte Speicherplatz

4.300 mAh

USB-C-Anschluss

Dual-SIM (Nano-SIM)

Fingerabdrucksensor

3,5-mm-Klinkenanschluss

20-MP-Frontkamera

Rückkamera: 64 MP Hauptkamera + 5MP + 13MP + 2MP Tiefensensor (Triple-Kamera)

Videoaufnahme bis 8K

Xiaomi Mi Note 10 (128 GB) unter 550 Euro

Designtechnisch kann alternativ das Xiaomi Mi Note 10 mit 128 GByte überzeugen. Das mit 6,5 Zoll Bildschirmdiagonale etwas kleinere Smartphone gibt es in den Farbvarianten „Midnight Black“, „Glacier White“ und „Aurora Green“ für 549,90 Euro. Mit einem Curved AMOLED-Display in FHD+, Dual-SIM-Funktion und einer 108-MP-Kamera kann auch das Xiaomi Mi Note 10 mit seiner Konkurrenz mithalten. Vor allem die satte Farbwiedergabe punktete bereits im GIGA-Test. Bei aktuellen Flaggschiffen von Samsung, Apple und Co. ein fehlendes Highlight: die Klinkenbuchse. Wer Musik, Telefonate und Homeoffice-Calls lieber klassisch über kabelgebundene Kopfhörer hören möchte, wird hier wieder fündig.

Was im Xiaomi Mi Note 10 noch steckt

Qualcomm Snapdragon 730G (max. 2,2 GHz)

6,5-Zoll-AMOLED-Display, 2.340 × 1.080 (FHD+)

6 GByte RAM

32 MP Frontkamera

108 MP Hauptkamera + 12 MP + 20 MP + 5 MP + 2 MP

50× digitaler Zoom

Gesichtserkennung

Bis zu 4K Videoauflösung

NFC

Akku mit 5.260 mAh

Preis-Leistungs-Hit Xiaomi Redmi Note 8T

Noch günstiger bekommt ihr das Xiaomi Redmi Note 8T mit 64 GByte zum Knaller-Preis von 199,90 Euro. Der Unterschied zum Mi Note 10 ist neben der kleineren Speichergröße auch weniger Arbeitsspeicher mit 4 GByte. Trotzdem kann sich das Redmi Note 8T sehen lassen: gute Performance und eine starke Vierfach-Kamera mit 48 Megapixel + 8 Megapixel + 2 Megapixel + 2 Megapixel. Xiaomi setzt hierfür den Snapdragon 665 ein. Vier Kerne arbeiten unter Hochleistung mit maximal 2 GHz, weitere vier Kerne takten mit maximal 1,8 GHz. Damit gilt das Xiaomi-Handy als stromsparend und liefert gleichzeitig mit 4.000 mAh ausreichend Akkukapazität. Zu den weiteren Top-Funktionen zählen ein auf 512 GByte erweiterbarer Speicherplatz und sicheres Gorilla Glass 5.

Weitere Ausstattungsdetails zum Redmi Note 8T

6,3 Zoll FHD+-Display

64 GByte Speicher, via micro-SD erweiterbar

Kamera mit Ultraweitwinkel- und Makro-Objektiv

18-Watt-Schnelladefunktion

Dual-SIM

Fingerabdrucksensor

NFC

Spritzwasserschutz

3,5-mm-Klinkenanschluss

Wer sich noch unsicher ist, welches Modell am besten geeignet ist, kann alle Details direkt auf den Produktseiten von Saturn miteinander vergleichen.

