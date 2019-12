Top-Zubehör für AirPods und AirPods Pro: Unsere Empfehlungen

Welches Zubehör für die AirPods und AirPods Pro lohnen eine Anschaffung? GIGA hat sich umgesehen, ausprobiert und empfiehlt hier nun ein paar gute Produkte für Besitzer der Apple-Kopfhörer – von der Hülle bis zum Ladegerät.

Lagen die AirPods unter dem Christbaum? Dann viel Freude mit den durchdachten Ohrstöpseln, eines der großen Renner von Apple. Sollte die Kaufentscheidung noch bevorstehen, dem helfen wir hier bei der Entscheidung für das passende Modell: AirPods, AirPods Pro oder Powerbeats Pro – welchen Kopfhörer nehmen?

Kommen wir nun zum Zubehör, das die Kopfhörer verkomplettiert:

Hüllen für AirPods und AirPods Pro

Ein Case für das AirPods-Case? Als ich nach über einem Jahr die Hülle für die Ladeschatulle meiner AirPods tauschte, wirkten sie wie neu. Das war eine angenehme Überraschung, doch hautsächlich geht es hier um den Schutz: Wer das Ladecase gerne manchmal in eine große Fahrradtasche wirft oder in der Winterjacke zusammen mit dem Schlüsselbund in der Tasche verwahrt, der schützt mit einer Hülle das Case vor Kratzern und je nach Produkt auch vor ungewolltem Öffnen.

Erst seit Dezember 2019 auf dem Markt: das tizi Ränzlein für die AirPods 1 & 2, erhältlich in Schwarz und Braun. Exklusiv erhältlich.

Die Catayst-Hülle für die AirPods in bunten Farben hält dank Silikonabdichtung Wasser ab. Der Deckel ist so geschützt, dass er sich selbst bei ungünstigen Zusammenstößen nicht von alleine öffnen kann. Hinweis für Besitzer der AirPods 2, bei denen das die Lade-LED außen verbaut ist: Bei dieser Hülle sieht man die Anzeige nur bei den hellen Farbausführungen oder in geöffnetem Zustand.

Für die AirPods Pro hatten wir noch keine Hülle in der Redaktion, die Modelle kommen erst so langsam auf den Markt. Bei Amazon sind mittlerweile . Und auch für die AirPods gibt es hier natürlich .

Bluetooth-Sender für die AirPods (Pro)

Das Koppeln der AirPods (Pro) läuft so komfortabel wie sonst nie mit Bluetooth-Geräten. Und auch mit anderen Smartphones und Tablets kann man die Kopfhörer verbinden. Was aber, wenn man die AirPods zusammen mit einer Quelle verwenden will, die kein Bluetooth bietet? Zum Beispiel mit einem CD-Spieler oder dem Boardprogramm im Flugzeug? Der Bluetooth-Sender . Er wird per Kabel an den Kopfhöreranschluss gesteckt und funkt den Ton dann an Bluetooth-Kopfhörer. So kann man das Noise Cancelling der AirPods Pro auch beim Filme schauen im Flugzeug nutzen.

QI-Ladegerät für kabelloses Laden der AirPods

Wer die AirPods mit kabellosem Ladecase oder die AirPods Pro besitzt, kann das Case einfach aufladen, indem er es auf ein Qi-Ladegerät legt. Wer natürliche Materialien möchte, schaue sich . Wer ein iPhone möglichst schnell laden möchte, nehme ein .

Achtung: Beiden Produkten liegt kein USB-Netzteil bei. Wer keinen leistungsstarken Port hat, nehmen zum Beispiel oder – mit mehreren Steckplätzen (sogar für ein MacBook) – .