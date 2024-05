Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher von JBL zum Allzeit-Tiefpreis bei Aldi

Wer auf der Suche nach einem tragbaren, kompakten und wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher zum Beispiel für den sommerlichen Einsatz Strand ist, kann bei Aldi ein beliebtes und hochwertiges Modell des Herstellers JBL zum historischen Tiefpreis kaufen. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Bluetooth-Lautsprecher JBL Clip 3 zum historischen Tiefpreis bei Aldi

Der portable Lautsprecher JBL Clip 3 bietet kabelloses Musik-Streaming via Bluetooth, bis zu zehn Stunden Wiedergabezeit sowie eine Freisprechfunktion und ist derzeit bei Aldi zum Preis von nur 39,99 Euro erhältlich (Angebot bei Aldi ansehen). Das ist laut Preisvergleich der günstigste Preis, zu dem der Bluetooth-Lautsprecher jemals erhältlich war.

Durch seine kompakte Bauweise ist der Clip 3 hervorragend für den Musikgenuss unterwegs geeignet, aufgrund seiner Wasserdichtigkeit nach IPX7 auch bei Regenwetter oder am Strand. Mittels des praktischen Karabinerhakens kann der Lautsprecher auf Wunsch einfach an Tasche oder Kleidung befestigt werden.

Weiterhin ermöglicht euch das im JBL Clip 3 eingebaute Mikrofon mit Echo- und Geräuschunterdrückung die Verwendung des Lautsprechers als Freisprechanlage zum Telefonieren, wobei der Clip 3 eine sehr gute Sprachqualität bietet. Im Lieferumfang des Lautsprechers ist neben dem, Gerät selbst ein Mikro-USB-Kabel zum Aufladen enthalten.

Für wen eignet sich der Bluetooth-Lautsprecher JBL Clip 3?

Der JBL Clip 3 eignet sich für jeden, der einen kompakten und günstigen Bluetooth-Lautsprecher für unterwegs sucht, welcher sich auch für den Einsatz bei Regen oder am Strand eignet. Praktisch ist auch die Freisprech-Funktion. Wer einen portablen Speaker mit viel Leistung sucht, sollte sich allerdings anderweitig umsehen und muss dafür natürlich auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Einen Überblick empfehlenswerter Modelle findet ihr in unserem Testartikel:

