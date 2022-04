Wenn ihr auf der Suche nach einem guten Gaming-Fernseher mit 120 Hz, 4K-Bildauflösung und LED-Beleuchtung seid, solltet ihr euch die aktuellen Angebote der Woche bei Otto nicht entgehen lassen. Dort bekommt ihr gerade einen Top-TV von LG in 3 verschiedenen Größen zu historischen Bestpreisen. GIGA hat die Details.

Krasser TV-Deal bei Otto: 65-Zoll-Riese von LG mit LED-Beleuchtung & 120 Hz

Bei Otto gibt diese Woche wieder Top-Angebote, die sich sehen lassen können. Der beste Deal ist dieses Mal zweifelsfrei der 65 Zoll große Smart-TV von LG, der aktuell für 792,02 Euro (statt 1.599 Euro UVP) zu haben ist. Der 164 cm in der Diagonale messende Fernseher von LG verfügt über ein IPS-LCD-Display mit NancoCell-Beschichtung und LED-Beleuchtung, einer 4K-Auflösung, einer nativen Bildwiederholfrequenz von ganzen 120 Hz und 2x HDMI 2.1 Anschlüssen, was ihn auf für Gamer interessant macht, da Spielen in nativem 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Verbaut wurde ein alpha7-Gen4-Prozessor und er die Alexa- und Google-Sprachassistenten.

LG LCD-LED Fernseher mit 65 Zoll jetzt ab 792,02 € bei Otto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.04.2022 14:31 Uhr

LG LED-LCD-TV: Ausstattung im Detail

Modellbezeichnung: LG 65NANO889PB

Displaydiagonale: 65 Zoll / 164 cm

Auflösung: 3.840 × 2.160 (4K/UHD)

Panel-Typ: IPS-LCD

Bildwiederholrate: 120 Hz

Betriebssystem: webOS 6.0

Prozessor: alpha7 Gen4

Anschlüsse: 4× HDMI (davon 2× HDMI 2.1), 3× USB

LG LCD-LED Fernseher mit 65 Zoll Statt 1.599 Euro UVP: Der 65-Zoll große LED-TV von LG verfügt über eine 4K-Bildauflösung, eine native Bildauflösung von 120 Hz & 2x HDMI-2.1-Anschlüsse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.04.2022 14:31 Uhr

65 Zoll sind euch zu groß? Keine Bange, denn auch die Version mit 55 Zoll (für 599 Euro bei Otto) und die Version mit 50 Zoll (für 499 Euro bei Otto ansehen). Alle Fernseher haben dieselben technischen Spezifikationen, nur in der Größe unterscheiden sie sich.

LG LCD-LED Fernseher mit 55 Zoll Statt 1.149 Euro UVP: Der 55-Zoll große LED-TV von LG verfügt über eine 4K-Bildauflösung, eine native Bildauflösung von 120 Hz & 2x HDMI-2.1-Anschlüsse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.04.2022 13:55 Uhr

LG LCD-LED Fernseher mit 50 Zoll Statt 999 Euro UVP: Der 50-Zoll große LED-TV von LG verfügt über eine 4K-Bildauflösung, eine native Bildauflösung von 120 Hz & 2x HDMI-2.1-Anschlüsse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.04.2022 14:40 Uhr

Angebote der Woche – weitere Top-TV-Schnäppchen bei Otto

Falls euch eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz nicht so wichtig ist, da Fernsehen und Streaming auch sehr gut ohne funktionieren, könnt ihr an der Stelle etwas Geld sparen. Diese Woche bei Otto gibt es nämlich viele weitere Smart-TVs zu Schnäppchenpreisen im Angebot. Aber auch eine Soundbar von Yamaha und ein Asus Vivobook gibt es zu unglaublich guten Preisen. Wir haben den Preisvergleich übernommen und präsentieren folgend nur die besten Deals, die es aktuell nirgendwo günstiger gibt.

Die Aktionspreise gelten bis einschließlich 27.04.2022 bzw. solange der Vorrat reicht.

Philips 55PUS8106/12 LED-Fernseher mit 55 Zoll Statt 919 Euro UVP: Philips LED-TV mit 55 Zoll und 4K-Auflösung verfügt über 3-seitiges Ambilight für atmosphärisches Fernsehgucken. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.04.2022 13:43 Uhr

Yamaha YAS-108 Soundbar (Bluetooth, 120 W) Statt 279 Euro UVP: Soundbar mit 200 Watt, Bluetooth 5.0, Alexa-Sprachsteuerung, Dolby Audio, Surround Sound, Dolby Digital, 2x HDMI-Anschlüssen & einer im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.04.2022 13:55 Uhr

Astro A40 TR Gaming-Headset Statt 279 Euro UVP: Gaming-Headset mit 3,5 mm-Klinke, Rauschunterdrückung, abnehmbarem Mikrofon. Kompatibel mit Xbox One, Mac, Mobile. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.04.2022 13:43 Uhr

Telefunken LED-Fernseher mit 55 Zoll Statt 699 Euro UVP: Der 55-Zoll große LED-TV von Telefunken verfügt über eine 4K-Bildauflösung, eine Aufnahmefunktion, eine elektronische Programmzeitschrift, einen Sleeptimer & eine Kindersicherung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.04.2022 13:55 Uhr

Telefunken LED-Fernseher mit 43 Zoll Statt 699 Euro UVP: Der 43-Zoll große LED-TV von Telefunken verfügt über eine 4K-Bildauflösung, eine Aufnahmefunktion, eine elektronische Programmzeitschrift, einen Sleeptimer & eine Kindersicherung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.04.2022 13:55 Uhr

