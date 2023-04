Bei diesem Actionfilm mit Will Smith mussten einige Änderungen vorgenommen werden, um ihn für 16-Jährige freizuschalten. Wir haben alle Fakten für euch!

Am 20. April 2023 zeigt VOX im Nachtprogramm um 22:25 Uhr den zweiten Teil einer gefeierten Actionfilm-Reihe mit Will Smith und Martin Lawrence. In euren Köpfen schallt es jetzt wahrscheinlich schon „Bad boys, bad boys, whatcha gonna do? Whatcha gonna do when they come for you?“ Richtig geraten! Die Rede ist von „Bad Boys II“, das nicht nur auf VOX läuft, sondern auch im Stream bei WOW erhältlich ist. Wer den Film in voller Länge sehen möchte, sollte wohl eher auf die Streamingdienste zurückgreifen, da VOX die gekürzte Variante zeigt. Das hat allerdings den Vorteil, dass man zum legalen Schauen nicht 18 Jahre oder älter sein muss!

„Bad Boys II“: Worum geht es im zweiten Teil der Action-Reihe?

Das Chaoten-Dream-Team des Miami Police Departments ist zurück: Die Drogenfahnder Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) erhalten den Auftrag, den Drogenbaron Hector Juan Carlos Tapia (Jordi Mollá) zu überführen. Innerhalb einer High-Tech-Spezial-Einheit sollen sie schaffen, was der Polizei bisher immer wieder misslungen ist: Sie sollen herausfinden, wie die Drogen ins Land geschmuggelt werden, um den Drogenboss zu überführen. Hilfe bekommen sie dabei von der DEA (Drug Enforcement Agency), die eine verdeckte Informantin zur Verfügung stellt. Als sich herausstellt, dass es sich dabei um Marcus Schwester Sydney (Gabrielle Union) handelt, sind Mike und Marcus alles andere als begeistert. Sie versuchen alles, um Sydney zu unterstützen. Doch als Mike sich auch noch in Sydney verliebt, ist das Chaos vorprogrammiert und die Freundschaft der beiden Cops wird auf den Prüfstand gestellt.

Übrigens kommt der vierte Teil der „Bad Boy“-Reihe! Und das trotz des Oscar-Skandals um Will Smith!

„Bad Boys II“: Gekürzt und ungekürzt

Bevor der Film schon ab 16 Jahre freigegeben werden konnte, musste einiges daran geändert werden. Deswegen gibt es eine gekürzte Version, die ab 16 Jahren freigegeben ist und eine ungekürzte Version, die keine Jugendfreigabe bekam, sondern erst ab 18 Jahren angesehen werden sollte. Dazu wurde in der FSK-16-Version an einigen Stellen Bildmaterial verwendet, das in der FSK-18-Version nicht vorkommt. Außerdem gibt es Tonzensuren, Umschnitte und alternative Szenen, die allerdings keinen Einfluss auf die Länge des Films hatten. Insgesamt unterscheiden sich beide Versionen um 12 Schnitte.

