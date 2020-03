Neuer Fernseher gesucht? Bei , MediaMarkt und Saturn gibt es gerade ein empfehlenswertes Samsung-Modell mit 65-Zoll im Angebot für 677 Euro. Guter Preis!

Der eine oder andere unter uns sitzt derzeit wahrscheinlich ein bisschen mehr vorm Fernseher – stimmt’s oder hab ich Recht? Wenn die vermaledeite Pandemie für eins gut ist, dann schließlich fürs entgrenzte Zocken oder Netflixen. Wer keinen Fernseher hat, ein älteres oder kleineres Modell, mag vielleicht sogar schon einmal mit Upgrade-Gedanken gespielt haben. Wenn dem so ist, habt ihr hier ein passendes Objekt der Begierde, günstig wie nie. , MediaMarkt und Saturn gleichermaßen bieten den Samsung 65RU8009 derzeit für unschlagbare 677 Euro an, inklusive Versand!

Top-TV für Konsolen-Gamer

Bei dem Modell bekommt man einiges fürs Geld. Der Samsung 65RU8009 ist ein TV-Modell aus Samsungs 2019er-Mittelklasse-Lineup. Der Fernseher ist mit seiner 65-Zoll-Diagonale richtig schön groß. Er besitzt ein VA-Panel mit Edge-Lit-LED-Beleuchtung, also ohne Local Dimming. Natürlich löst er in 4K auf (nennt es meinetwegen UHD oder 2160p, ihr wisst, was ich meine). Dank des 100-Hz-Panels und eines speziellen Game Mode ist er besonders gut für Spiele gerüstet, da so der durchschnittliche Input Lag minimiert werden kann. Auch HDR (bis HDR 10+, kein Dolby Vision) wird unterstützt, ist in dieser Geräteklasse aber weniger überzeugend und damit kein kein Kaufargument.

Apps aller relevanten Streaming-Dienste sind auf Samsungs Tizen OS verfügbar. Außerdem werden mit Alexa und Google Assistant gleich zwei Sprachassistenten unterstützt. Dank Airplay-2-Support können Apple-Nutzer Klang und Bild von ihren Geräten direkt auf den Fernseher „beamen“. Der Fernseher hat einen Triple Tuner (DVB-C/S2/T2 HD), CI+-Slot, zwei Antenneneingänge, 4× HDMI, 2× USB, Ethernet und WLAN, ist also in Sachen Anschlussvielfalt recht gut ausgestattet. Das Panel wird auf zwei Gleisfüße montiert, dank Vesa-Lochbohrungen (400×400) kann man den Fernseher aber auch an einer Wand befestigen.

Preis und Leistung: Lohnt sich der Fernseher?

Preislich geht der Fernseher mit 677 Euro voll in Ordnung, momentan gibt es ihn nirgends billiger. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Versandkosten inbegriffen sind – normalerweise muss man bei so großen Geräten mindestens 30 Euro für den Versand per Spedition einrechnen. In diesem Sinne liegt der Fernseher auch auf einem Niveau zumindest nahe des historischen Bestpreises. Laut idealo gab es den Fernseher Anfang März auch schon einmal für 665 Euro, allerdings ist nicht mehr nachzuvollziehen, ob hier die Versandkosten inbegriffen waren. So oder so sind die 677 Euro ein hervorragender Preis für diesen guten und großen Samsung-Fernseher.

Tipp: Solltet ihr ein kleineres Modell bevorzugen, gibt es gerade auch das etwas kompaktere 55-Zoll-Schwestergerät .

