Ein Sci-Fi-Thriller mit Apokalypse-Flair und absoluter Starbesetzung kommt im Free-TV. Was euch erwartet, erfahrt ihr bei uns.

Mit „12 Monkeys“ läuft am Dienstag, dem 30. Mai 2023 um 22:25 Uhr auf NITRO ein hochgelobter Sci-Fi-Klassiker aus dem Jahr 1996. Doch ist bei all dem Lob wirklich alles Gold, was glänzt? In diesem Artikel erfahrt ihr, ob der Film so gut ist und sich das Einschalten wirklich lohnt.

Was passiert in „12 Monkeys“?

Eine Virus-Pandemie sorgt für das Sterben von Milliarden von Menschen auf der Welt. Die restlichen Überlebenden fristen ihr Dasein im Jahr 2035 unter der Erde. Als sogenannter „Freiwilliger“ wird James Cole dazu auserkoren, in der Zeit zurück bis in das Jahr 1996 zu reisen und dort mehr Informationen über den Ausbruch des Virus zu beschaffen. Von den Leuten dort als verrückt abgestempelt, findet er sich wenig später in der Psychiatrie wieder. Mit aller Kraft versucht er, die Leute vor der drohenden Katastrophe zu warnen, doch niemand scheint ihm zu glauben, bis sich einige seiner Vorhersagen bewahrheiten. Wird er es noch rechtzeitig schaffen, die Menschen vor dem Virus zu retten?

Solltet ihr für „12 Monkeys“ einschalten?

Nicht nur Fans sind von dem Sci-Fi-Thriller begeistert, sondern tatsächlich auch zahlreiche Kritiker und Kritikerinnen. So wird „12 Monkeys“ auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes mit 88 % äußerst positiv bewertet. Neben einer Starbesetzung aus Bruce Willis, Brad Pitt und Madeleine Stowe kann der Film durch seine starke und vor allem intelligent gestrickte Handlung überzeugen. Übrigens wurde Brad Pitt für seine Rolle mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Niemand geringeres als Terry Gilliam, bekannt als Mitbegründer der Gruppe Monty Python, hat die Regie übernommen und für ihn gilt dieses Projekt als erfolgreichstes seiner Karriere. Auch wir können uns der Lobeshymne anschließen. Schaltet am Dienstag, dem 30. Mai 2023 um 22:25 Uhr auf NITRO ein und genießt mit „12 Monkeys“ einen Sci-Fi-Klassiker, der euch mit Sicherheit überrascht und begeistert zurücklässt. Wir von Giga wünschen gute Unterhaltung und sprechen unsere volle Empfehlung aus.

