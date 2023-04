Diese Action-Reihe rund um Bruce Willis feierte so große Erfolge, dass mittlerweile fünf Teile auf der Kinoleinwand erschienen sind.

Im Jahr 1988 konnten sich Fans der Reihe über den ersten von fünf Filmen mit viel Action und grandiosen Sprüchen freuen. Zwei Jahre später folgte die Fortsetzung, in der die Bösen wieder einmal nichts zu lachen haben. Denn Hollywood-Legende Bruce Willis schlüpft in „Stirb langsam 2“ in seine Parade-Rolle als Gesetzeshüter John McClane. Der TV-Sender NITRO zeigt am Mittwoch, den 26. April 2023, um 20:15 Uhr den Action-Klassiker im TV. Doch ob der Film so gut ist wie alle sagen und ob sich das Einschalten lohnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Ihr könnt auch den Film „Stirb langsam 2“ ganz entspannt auf Disney+ oder Prime Video streamen und das Actionspektakel mit Hollywood-Legende Bruce Willis bestaunen.

Nicht nur John McClane legt zahlreiche Bösewichte um. Guckt euch das Video an und findet heraus, wer der tödlichste Action-Charakter ist.

Was passiert in „Stirb langsam 2“?

Die Katastrophe der letzten Weihnachtsfeier gerade verdaut, kommt es an diesem Weihnachtsabend erneut zu einem Zwischenfall. John McClane und seine Frau Holly wollen die Weihnachtszeit gemeinsam verbringen. In geduldiger Erwartung bis seine Frau endlich landet, hält sich John McClane am Flughafen auf. Doch plötzlich übernimmt ein Trupp Söldner den Flughafen und erpresst die Freilassung des südamerikanischen Diktators Esperanza. Dieser befindet sich im Landeanflug zum besagten Flughafen. Werden die Forderungen der Söldner nicht erfüllt, sollen Linienflugzeuge mit Passagieren abgeschossen werden. Da in einem von diesen Flugzeugen auch Holly sitzt, ist es höchste Zeit für John McClane, die Situation zu entschärfen und das Weihnachtsfest für alle Beteiligten zu retten, mit Ausnahme der bösen Jungs.

Warum solltet ihr euch „Stirb langsam 2“ angucken?

„Stirb langsam 2“ oder eher gesagt die gesamte „Stirb langsam“-Reihe gehört neben Reihen wie „Terminator“ oder „Rambo“ fest zu den Actionfilmen der Extraklasse. Nicht ohne Grund wurden vier Fortsetzungen gedreht. Schauspieler Bruce Willis machte John McClane zu einer wahren Kultfigur in der Actionfilm-Landschaft. Durch viel Action und Explosionen sowie dem ein oder anderen lässigen Spruch erfreut sich „Stirb langsam 2“ einer großen Fangemeinde aus Jung und Alt. Somit können wir euch den Film nur ans Herz legen und sprechen unsere Empfehlung aus. Schaltet ein, lehnt euch zurück und seht zu, wie Bruce Willis als John McClane für Recht und Ordnung sorgt.

