Noch vor dem König der Monster gab es eine Kreatur, die dem frühen Kino magische Filmmomente einbrachte und 2005 zurückkehrte.

Carl Denham (Jack Black) ist Regisseur im New York der 1930er. Für seinen neuen Film mit Hauptdarstellerin Ann Darrow (Naomi Watts) braucht er noch einige spektakuläre Szenen für den Schluss. Kurzerhand macht er sich mitsamt seiner Crew und seinem Dramatiker Jack Driscoll (Adrien Brody) auf den Weg zu der mysteriösen Insel namens Skull Island um in deren außergewöhnlicher Anmutung die Szenen zu drehen. Doch kaum angekommen werden sie auf unangenehme Weise von den Ureinwohnern begrüßt. Und nicht nur das: Ann wird von einem monsterhaft großem Gorilla verschleppt. In der Hoffnung, sie zu retten, machen Carl und sein Team sich auf ins Innere der Insel. Auf dem Weg müssen sie sich gegen Monster aller Art wehren. Ann hingegen formt unterdessen eine Beziehung zu dem Affen, der sie mit seinem Leben beschützt. „King Kong“ läuft am Mittwoch, den 31. Mai 2023 ab 20:15 Uhr bei Nitro. Der Film ist momentan bei keinem Streaminganbieter verfügbar.

Neben King Kong gibt es auch Godzilla, ein japanisches Monster. Die beiden sind schon öfter aneinander geraten und werden dies 2024 auch wieder tun. Wenn ihr euch drauf einstimmen wollt, gibt es hier den Teaser zum kommenden Film der beiden Monster.

Die Rückkehr von King Kong

Erstmals tauchte der übergroße Affe 1933 in dem Film „King Kong und die weiße Frau“ auf der Leinwand auf. Seitdem ist er in verschiedensten Versionen immer wieder in Filmen interpretiert worden. Zuletzt 2017 und 2021 in „Kong: Skull Island“ und „Godzilla vs. Kong“. Beide Filme sind Teil des aktuell laufenden MonsterVerse, das filmübergreifend eine Story rund um die Riesenmonster erzählt und sie in letzterem auch gegeneinander antreten lässt.

2005 kam allerdings erstmal das Remake des Originalfilms von „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson. Er ließ die Geschichte und die wichtigen Story-Beats zum Großteil wie im Original, fügte aber einiges neues hinzu und baute die ursprünglich knapp anderthalb Stunden lange Filmerfahrung zu einem über drei Stunden langen Abenteuer-Epos aus.

King Kong wird größer

Im Originalfilm, wie auch in Peter Jacksons Remake, ist der Affe zwar deutlich größer als ein normaler Gorilla, aber mit Godzilla könnte er in dieser Form nicht mithalten. Für den Film „Godzilla vs. Kong“ musste die Größe des Monsters deutlich angepasst werden damit er eine Chance gegen die Echse hat. Aber auch schon zuvor in seinem eigenen Film „Kong: Skull Island“ war King Kong über das Dreifache größer. Seine genaue Größe wurde dabei allerdings nie angegeben, egal in welcher Version.

