„Twilight“-Reihenfolge: Alle Filme der Vampirsaga im Überblick

Seit ihrem Debüt-Erfolg im Jahr 2005 wurden vier Bücher der „Twilight“-Saga in fünf Teilen verfilmt. Wir zeigen euch alle Filme in der richtigen Reihenfolge.

Mit „Twilight – Biss zum Morgengrauen“ gelang Stephenie Meyer 2005 ein Erfolg, der ihre Karriere und das Leben unzähliger Teenies auf den Kopf stellte. Die Hauptdarsteller Kristen Steward und Robert Pattinson wurden durch ihre Rollen als Bella Swan und Edward Cullen zu Weltstars und verliehen Vampiren neuen Charme. Trotz ihres dadurch aufgebauten Images gelang es beiden Darstellern, seitdem auch in ganz andere Rollen zu schlüpfen. So ist Kristen Steward zum Beispiel in David Cronenbergs umstrittenen Science-Fiction Horror „Crimes of the Future“ zu sehen, während Robert Pattinson „Batman“ im gleichnamigen Film spielt. Wer sich das kulturelle Phänomen der „Twilight“-Filme aus Nostalgie noch einmal ansehen möchte oder völlig ohne Vorwissen zum ersten Mal in die Reihe einsteigt, erfährt in diesem Artikel deren richtige Reihenfolge.



Die „Twilight“-Saga in chronologischer Reihenfolge

Die Reihenfolge der „Twilight-Saga“ ist schon an den Titeln der Filme erkennbar. Alle Teile sind nämlich nach Tageszeiten benannt. Da die fünf Filme eine zusammenhängende Geschichte erzählen, empfiehlt es sich, die Filmreihe in chronologischer Reihenfolge anzuschauen. In unserer Liste seht ihr alle Teile im Überblick:



Die „Twilight“-Saga: Gefangen zwischen den Welten

Hauptfigur der „Twilight-Saga“ ist Bella Swan, die sich unsterblich in den Vampir Edward Cullen verliebt. Gefangen in der Entscheidung, als Mensch oder als Vampir zu leben, dem Streit zwischen Vampiren und Wölfen und dem gemeinsamen Kampf gegen die Volturi wird das Leben des Mädchens auf den Kopf gestellt. Wird ihre Liebe zu Edward für immer halten? Wird sie Teil der Cullens? Oder hat ihre Liebesgeschichte mit dem Vampir etwa keine Zukunft? Die Bücher und Filme, in denen ihr Antworten auf diese Fragen findet, wurden so erfolgreich, dass die Vampirsaga zu einem regelrechten Phänomen wurde. Für echte Fans sind die Bücher als Sammelbox und die fünf Filme in einer schicken DVD-Box bei Amazon erhältlich.

Wer die Geschichte um Bella und Edward nach all den Jahren auf eine neue Art erleben will, für den ist das fünfte Buch der Reihe ein absolutes Muss, denn mit „Biss zur Mitternachtssonne“ sehen die „Twilight“-Fans die Saga durch ganz andere Augen.