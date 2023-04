HoneyPuu ist einer der erfolgreichsten Stars auf Twitch. In einem Interview verriet die beliebte Streamerin jetzt mehr über ihr Einkommen.

Die Streamerin HoneyPuu – bürgerlich Isabell Schneider – ist einer der erfolgreichsten Stars auf der Plattform Twitch. Über 700.000 Follower konnte die Streamerin bereits von sich begeistern und durch ihren Ehrgeiz ebenso auf anderen Plattformen wie Instagram oder TikTok vermarkten. Bei so einer großen Reichweite kann man auch von einem großen Einkommen ausgehen. Auf einem Event in Hamburg verriet die Streamerin nun erstmals, wie viel Geld sie sich mittlerweile zusammengespart hat. Wir verraten euch, wie viel Geld HoneyPuu wirklich verdient und wie sie so erfolgreich geworden ist.

Vor kurzem stritt sich HoneyPuu mit dem Streamer Trymacs. Mehr zum „Beef“ erfahrt ihr im Video.

Wie viel Geld verdient HoneyPuu wirklich?

Auch wenn YouTuber*innen und Streamer*innen vor der Kamera nicht gerne darüber reden, wie viel sie wirklich verdienen, hat die Streamerin Honeypuu nun ein weiteres Mal das Schweigen gebrochen. Auf dem Gameball Royale Event in Hamburg wurde sie von Marc Eggers interviewt, der in der YouTube-Community unter anderem für seine fiesen Fragen bekannt ist.

Auf die Frage nach ihrem Kontostand antwortete HoneyPuu erst bescheiden und gab ungefähr 3.000 Euro an. Marc Eggers ließ die Streamerin allerdings nicht so davonkommen und konnte mit einer weiteren Frage herausfinden, dass ihr Geld momentan auf vier Konten verteilt wird. Auch wenn Eggers die genaue Summe nicht aus der Streamerin herausbekam, antwortete sie auf die Frage nach einer Gesamtsumme im sechsstelligen Bereich mit „Ja“. Somit lässt sich sagen, dass HoneyPuu sich schon mindestens 100.000 Euro durch ihren Erfolg beiseitelegen konnte.



So erfolgreich ist HoneyPuu auf Twitch

Seit 2018 streamt die – im Jahr 2000 geborene – Streamerin HoneyPuu auf der Plattform Twitch. Durch ihre lockere und offene Art konnte sie sich in den letzten Jahren und Monaten in die Liste der bekanntesten und erfolgreichsten Streamerinnen hocharbeiten. Der Durchbruch gelang HoneyPuu im Januar 2023, an dem ungefähr 16.000 Nutzer*innen gleichzeitig ihren Stream schauten. Zwischenzeitlich kam sie dadurch sogar auf Platz 1 der erfolgreichsten Streamerinnen weltweit.

Aber nicht nur auf Twitch zeichnet sich HoneyPuu sehr erfolgreich. Die Streamerin konnte sich ebenso große YouTube-, Instagram- und TikTok-Accounts aufbauen. Durch ihre langfristigen Erfolge wird der Streamerin ein hohes Einkommen nachgesagt, dass sie durch ihre Werbeeinnahmen noch vermehren dürfte.



