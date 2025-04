Über 20 Jahre alt: Warum James Blunt diesen Erfolgshit nicht romantisch, sondern gruselig findet

Nicht hinter allen Liebessongs steckt eine romantische Geschichte. Einen solchen Song hat auch James Blunt. Wir verraten die Hintergründe des Songs.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Diese Bedeutung hat der Blunt-Song

Es geht um James Blunts Durchbruch-Song und Erfolgshit „You’re Beautiful”. Doch entgegen der landläufigen Meinung ist das Lied gar nicht so romantisch, wie es nach außen den Eindruck macht.

Anzeige

Tatsächlich – so erklärt der britische Singer-Songwriter gegenüber The Guardian – geht es in seinem großen Hit um Stalking. Genau genommen darum, dass jemand unter Drogeneinfluss die Freundin eines anderen stalkt – was auf eigenen Erfahrungen beruht.

Ihr wollt euch den Song noch mal in Erinnerung rufen? Dann schaut euch das offizielle Video auf YouTube dazu an:

Das ist die Geschichte zu „You’re Beautiful”

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass Blunt selbst den Song eher gruselig als romantisch findet. Als er eines Tages in London mit der U-Bahn fuhr, begegnete er einer Ex-Freundin und ihrem neuen Freund – was der Ausschlag dafür war, den Song zu schreiben. Im Song geht es also um einen Typen (Blunt), der high ist und die Freundin eines anderen stalkt.

Anzeige

Im Rahmen des South by Southwest Festivals traf Blunt auf Linda Perry, die nicht nur für den Hit „What’s Up” von 4 Non Blondes verantwortlich zeichnet, sondern auch als Plattenproduzentin tätig ist. Und die Blunt unter Vertrag nehmen wollte. „You’re Beautiful” erschien 2004 auf Blunts erstem Album „Back to Bedlam” (auf Amazon ansehen).

Anzeige

James Blunt: Back To Bedlam 20th Anniversary Edition, Doppel-CD Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.04.2025 08:09 Uhr

„You’re Beautiful” sollte geändert werden

Allerdings stießen sich die Songwriterin und ihr Label an den Worten „fucking high”, die eigentlich gestrichen werden sollten. Blunt versuchte es mit „particularly high” und „specially high”, was aber nicht so recht funktionieren wollte.

In der Radioversion wich der Brite auf „flying high” aus, bestand aber darauf, dass die bis dato veröffentlichte Version bei der ursprünglichen Aussage blieb. Aus gutem Grund, wie der Musiker verriet: „Ich war verdammt high!”

Dass sein Song einen derartigen Erfolg haben würde, hatte Blunt nicht auf dem Schirm. 2004 veröffentlicht, wurde „You’re Beautiful” zum großen Hit – den der Songschreiber sogar bei der Trauung von Elton John und David Furnish sang.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.