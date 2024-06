Über 20.000 positive Bewertungen: Amazon verkauft geniales Zubehör für euer Auto

Auf dem Markt gibt es extrem viele Gadgets für euer Smartphone. Vieles davon ist unnötig und bietet keinen echten Mehrwert. Ganz anders verhält es sich mit der kabellosen Ladestation fürs Auto, die ihr aktuell bei Amazon günstiger kaufen könnt. Dadurch bleibt euer Handy immer geladen und ihr müsst nicht lästig ein Kabel anstecken.

Amazon verkauft kabellose Ladestation fürs Auto günstiger

In vielen teuren Autos sind kabellose Ladestationen bereits verbaut. In älteren Gebrauchtwagen oder günstigeren Autos fehlt diese Funktion oft aber, sodass ihr euer Smartphone mühselig mit einem Kabel verbinden müsst. Darauf hatte ich keine Lust mehr und habe mir für mein Auto eine kabellose Ladestation für die Lüftungsschlitze gekauft. Genau so ein Modell gibt es aktuell bei Amazon etwas günstiger. Ihr müsst für die Ladestation von Auckly aktuell nur 29,59 Euro bezahlen (bei Amazon anschauen). Habt ihr kein Amazon Prime, müsst ihr noch Versandkosten zahlen.

Anzeige

Auckly-Handyhalterung mit Ladefunktion für euer Auto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2024 03:25 Uhr

Was macht genau diese kabellose Ladestation so interessant? Es ist der Befestigungsmechanismus. Ihr stellt euer Smartphone nur in die Ladestation. Sobald das Handy von der Ladestation erkannt wird, wird es automatisch eingeklemmt und geladen. Während der Fahrt ist es sicher befestigt und kann mit einem Knopfdruck befreit werden. Euer Smartphone muss kabellos aufladbar sein, damit das alles klappt. Mittlerweile hat die Halterung über 20.000 positive Bewertungen.

Anzeige

Sollte euer Auto nicht über einen USB-Port verfügen, wo ihr die kabellose Ladestation anschließen könnt, müsst ihr noch einen 12-Volt-Ladeadapter für den Zigarettenanzünder kaufen. Die gibt es auch günstig bei Amazon (bei Amazon anschauen). Ich habe die Ladestation aber einfach mit dem USB-Port im Auto verbunden. Funktioniert tadellos und lädt mein Handy während der Fahrt schnell auf.

iPhone-Besitzer haben es noch einfacher

Per MagSafe funktioniert das Laden im Auto mit entsprechendem Adapter noch besser. (Bildquelle: ESR)

Wenn ihr ein modernes iPhone (ab 12er) mit kabelloser Ladefunktion besitzt, dann könnt ihr auch eine MagSafe-Ladestation fürs Auto kaufen. Gibt es gerade ebenfalls mit Rabatt bei Amazon für 26,99 Euro (bei Amazon anschauen). Der Adapter ist sehr klein und euer iPhone wird einfach mit Magneten in Position gehalten und dabei aufgeladen. Auch hier müsst ihr einen USB-Port im Auto oder einen Adapter zur Verfügung haben, um die Ladestation mit Energie versorgen zu können.

Anzeige

ESR 15 Watt MagSafe-Autohalterung mit Ladefunktion Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2024 04:25 Uhr

Nicht nur ich finde dieses Auto-Gadget genial, sondern sehr viele andere Kundinnen und Kunden. Beide Produkte haben über 20.000 positive Bewertungen und sind auf Platz eins und zwei der Bestseller in der Kategorie zu finden. Probiert es gerne aus.