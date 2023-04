Die Serie „Die Simpsons“ ist vollgepackt mit Witzen, da kann man auch mal einen übersehen. Dieser wurde erst 30 Jahre nach Ausstrahlung der Serie entdeckt.

Nach 30 Jahren immer noch neue Witze

Der Twitter-User Ewzzy Rayburn hat seine Fähigkeiten des Audioeditierens benutzt, um einen vergrabenen Witz aus der 22. Episode der dritten Staffel von „Die Simpsons“ wieder hochzuholen. Homer möchte mit den Kindern auf ein Konzert gehen. Marge äußert ihre Bedenken, nicht dass es zu laut für sie ist. Homer beschwichtigt sie mit der Tatsache, dass er auch auf vielen Konzerten war und auch keine bleibenden Schäden bekommen habe. Der nächste Schnitt zeigt Homer, wie er Marge zuhören möchte, es aber nicht wirklich kann, da er einen Tinnitus hat, eben von besagten Konzerten. Hier können wir Zuschauer auch nur noch den Tinnitus von Homer hören und die Stimme von Marge ist nur sehr leise im Hintergrund zu hören. Wenn nun aber der Tinnitus nachträglich rausbearbeitet wird und man die Tonspur von Marge lauter macht, kann man sie verstehen. Sie sagt: „Na gut, aber stell sicher, dass sie [die Kinder] nichts von der Bands Meinung über Frauen, Alkohol, Religion und Politik übernehmen, eigentlich alles.“

„Die Simpsons“ – seit den 80ern erfolgreich

Kaum eine Serie hat sich so lange gehalten wie die Zeichentrickserie „Die Simpsons“. In den USA ist sie die am längsten laufende Zeichentrickserie. Bis jetzt gibt es 34 Staffeln mit insgesamt 745 Episoden. 2007 erschien sogar der passende Film „Die Simpsons – Der Film“. Der Franchise um „Die Simpsons“ ist riesig und überzeugt mit witzigen Dialogen. Einige Fans haben sogar eine KI dafür benutzt, um zu sehen, wie die Simpsons-Familie als echte Menschen aussehen würden. Seit Januar 2023 ist bekannt, dass die Serie nochmal um zwei weitere Staffeln verlängert wird.

