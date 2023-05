Fast jeder Charakter in „Dragon Ball Z“ beißt im Laufe der Serie mindestens einmal ins Gras. Nur einer nicht – wetten, dass ihr ihn nie erraten hättet?

„Dragon Ball Z“ ist die Fortsetzung von „Dragon Ball“ und basiert auf dem gleichnamigen Manga. Anfang der 2000er Jahre gehört die dazugehörige TV-Serie zu den beliebtesten Animes überhaupt. Echte Fans wissen natürlich, dass die „Dragon Ball Z“-Charaktere während der knapp über 290 Folgen ein ums andere Mal sterben. Typisch für den actionreichen Anime ist allerdings auch, dass die Figuren auf die eine oder andere Art erneut ins Leben zurückfinden. Was im Anime also eher befremdlich erscheint, ist die Tatsache, dass eine Figur dem Tod immer irgendwie von der Schippe springt. Es gibt jedoch tatsächlich jemanden, der das geschafft hat, und zwar nicht unbedingt jemand, den man sofort auf der Rechnung hat.

Dieser Charakter in Dragon Ball Z überlebt irgendwie alles

+++ Achtung! Es folgen Spoiler zu „Dragon Ball Z“! +++

Stirbt jemand in DBZ, so bleibt er nicht automatisch tot. Schließlich gibt es die magischen Dragon Balls, mit denen die Toten einmal wiederbelebt werden können. Im Verlaufe der Boo-Saga wird sogar die gesamte Erde durch Kid Boo zerstört, ehe sie durch die Namekianischen Dragon Balls zurückkehrt. Allerdings gibt es einen Charakter, der dennoch dem Tod immer wieder entkommen kann: Mr. Satan (japanisch ミスター・サタン, Misutā Satan) dessen bürgerlicher Name Mark lautet. Er betreibt eine Kampfschule und gilt unter den Menschen als stärkster Kämpfer überhaupt. Eigentlich ist Mr. Satan jedoch eher ein schwacher Charakter und trickst die Menschen aus, sodass es verwundert, dass er so lange überlebt.

Interessiert ihr euch auch für den neuen Film im „Dragon Ball”-Universum? Dann freut euch auf „Dragon Ball Super: Super Hero“ und schaut den coolen Trailer an.



Überlebenskünstler Mr. Satan: Glück im Unglück

Mitunter überlebt der „Champion of Martial Arts“, wie er sich selbst nennt, manchmal nur durch einen glücklichen Zufall. Nach einem Kampf gegen Boo freundet er sich mit ihm an, überlebt und wohnt sogar in einem Haus mit ihm. Auch in dem Moment, als der geisteskranke Kid Boo aus einer Laune heraus mal eben die Erde auslöscht, hat Mr. Satan Glück im Unglück: Er wird von Goku auf Kaioshins Planeten teleportiert und überlebt auf diese Weise. Auch andere Charaktere wie Dende oder Vegeta werden teleportiert und überleben. Im Gegensatz zu Mr. Satan sterben sie im Laufe der Serie jedoch mindestens einmal. Wir finden diesen Überlebensgeist von Mr. Satan jedenfalls beachtlich – vielleicht ist sein Heldenstatus ja doch irgendwie gerechtfertigt?

