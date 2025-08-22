Übersicht auf dem Handy behalten: Apps und Tricks für mehr digitale Ordnung

Ihr verliert ständig den Überblick über eure Termine und Dateien auf dem Smartphone? Keine Sorge, das lässt sich ändern. Mit ein paar einfachen Tricks bringt ihr Struktur in euer digitales Chaos. Wir erklären euch, wie.

Handy einfach organisieren

Viele schaffen es, auf ihrem Computer für Ordnung zu sorgen, scheitern dann aber an ihrem Smartphone. Dabei ist es mithilfe einiger Apps und Tricks gar nicht mal so kompliziert, den Überblick zu behalten. Wir stellen euch verschiedene Möglichkeiten vor, die Daten auf eurem Handy zu ordnen.

Passwort-Manager erleichtert Übersicht

Eine wichtige organisatorische Hilfe ist ein Passwortmanager auf eurem Smartphone. Dieser hilft beim Speichern und Erstellen sicherer Passwörter. Damit droht kein Verlust bestehender Passwörter und ihr könnt ganz einfach auf sie zugreifen.

Auf eurem iPhone habt ihr mit „Passwörter“ eine direkt von Apple erstellte App, die geräteübergreifend funktioniert. Auch Samsung hat mit „Smart Pass“ eine eigene App, die als sicher eingestuft wird.



Notizen mit Tags sortieren

Nutzt ihr ein iPhone, könnt ihr eure Notizen mit Tags organisieren. Wenn ihr in der Übersicht nach den entsprechenden Tags sucht, findet ihr schnell die zugeordneten Notizen. Außerdem gibt es die sogenannten intelligenten Ordner, die die Notizen entsprechend ihrer Tags in Ordnern sammeln.

Gleiches ist auch auf Android-Smartphones möglich. Beide Systeme bieten zudem eine Synchronisation mit anderen Geräten an.

Kalender mit Aufgaben verbinden

Viele Smartphone-Nutzer haben sowohl eine Kalender- als auch eine To-do-App und arbeiten parallel mit beiden. Häufig bietet sich dabei die Möglichkeit, beide Apps miteinander zu verbinden. Damit habt ihr in eurem Kalender den direkten Überblick über das, was am Tag ansteht.

Eure Handynutzung führt zu sinkender Akkulaufzeit? Mit den Tipps in unserem Video schont ihr eure Batterie langfristig:

Weitere Tipps

Damit ihr auch bei euren Fotos den Überblick nicht verliert, solltet ihr das automatische Speichern von WhatsApp-Bildern ausschalten. Damit könnt ihr wertvollen Speicher freihalten und nur die wirklich wichtigen Fotos auf euer Telefon herunterladen.

Um auch auf eure Apps schnellen Zugriff zu erhalten, könnt ihr diese entsprechend der Nutzungshäufigkeit sortieren. Auch das Erstellen von thematisch passenden Ordnern kann helfen.

Es besteht zudem die Möglichkeit, euer Kontrollzentrum individuell anzupassen. Werden wirklich alle Schnellzugriffe benötigt? Wenn nicht, dann streicht die heraus, die ihr nie oder äußerst selten nutzt. Damit ist auch hier eine größere Übersichtlichkeit gegeben.