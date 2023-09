Umfrage zeigt: Deutschland bleibt weiterhin Bargeld-Land

Das beliebteste Zahlungsmittel in Deutschland ist und bleibt das Bargeld. Aber auch eine andere Zahlungsmethode wird immer häufiger verwendet.

Eine Umfrage von BearingPoint zum Zahlungsverhalten der Deutschen lieferte jetzt interessante Ergebnisse. Aus der Umfrage lässt sich entnehmen, dass mit 80 % Beliebtheit das Bargeld das immer noch am häufigsten genutzte Zahlungsmittel ist. Dahinter kommt PayPal mit 58 %, das Schlusslicht bildet mit 41 % die Girocard. Während der Corona-Pandemie, also ungefähr zwischen den Jahren 2019 bis 2021, nahm die Nutzung des Bargelds ab. Verständlich, da die eigene EC-Karte ein geringeres Risiko zur Virenübertragung birgt.

So schätzen die Deutschen verschiedene Zahlungsmittel ein

Das mobile Bezahlen, also das Bezahlen per App, mit etwa Apple Pay oder Google Pay, hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Zu 48 % wird diese Zahlungsform von den Deutschen als schnell eingeschätzt und zu 42 % als komfortabel. Allerdings bewerten nur 25 % diese Zahlungsmethode auch als tatsächlich sicher. Auch die Kartenzahlung wird nur zu 26 % als sicher beurteilt. Hier wird die Schnelligkeit von 59 % der Befragten geschätzt und der Komfort zu 61 %. Das Bargeld wird zwar nicht als sehr komfortabel eingestuft (nur 32 %), dafür aber trotzdem als schnell (66 %). In der Kategorie „Sicherheit“ gewinnt es ganz klar mit 50 %.

Das ist die Zukunft des deutschen Zahlungsverhaltens

Auch können sich nur 28 % der Deutschen in zehn Jahren eine Abkehr vom Bargeld vorstellen. 64 % würden auch in zehn Jahren beim Bargeld bleiben. Des Weiteren können sich nur 4 % der über 55-Jährigen vorstellen, Bezahl-Apps wie Apple Pay oder Google Pay zu benutzen. Bei den 18- bis 24-Jährigen gaben ganze 19 % an, wahrscheinlich solche Methoden künftig nutzen zu wollen. Allgemein wollen 50 % der Deutschen ihr Zahlungsverhalten nicht ändern. 25 % wollen in Zukunft eher auf Online-Bezahldienste zurückgreifen und 32 % nehmen sich vor, häufiger mit Karte zu bezahlen. Nur 11 % können es sich vorstellen, künftig komplett auf Bargeld zu verzichten.

