Unbekanntes Schild: Das steckt hinter dem grünen Tempolimit

Wenn ihr mit dem Auto nach Spanien fahren wollt, könnte euch ein neues Schild mit grünem Rand begegnen. Was es damit auf sich hat, verraten wir euch hier.

Was bedeutet das neue Schild?

Es sieht aus wie ein Schild zur Geschwindigkeitsbegrenzung. Doch statt eines roten Rands zeigt dieses Verkehrszeichen ein helles Grün. Medienberichten wie WeeklyEuroNews zufolge soll dieses Schild in Spanien eingeführt werden.

Dabei handelt es sich um eine Anzeige der Richtgeschwindigkeit. Das Schild könnte vor Schulen oder in der Innenstadt stehen und eine bestimmte Geschwindigkeit empfehlen. Fährt man schneller, zieht das jedoch kein Bußgeld nach sich. Das Schild dient nur der Orientierung und setzt auf Eigenverantwortung.

Wenn ihr mit dem Auto in den Urlaub nach Spanien fahren wollt, sollte euer Fahrzeug für diese lange Fahrt gut gerüstet sein. Das Video gibt euch Tipps für eine sichere Reise.

Gibt es solche Schilder schon?

Die spanische Verkehrsbehörde prüft derzeit, ob dieses Schild eingeführt werden soll. Bisher gibt es solche Schilder in Spanien noch nicht.

Man orientiert sich bei den Überlegungen zu diesem neuen Verkehrszeichen am Nachbarland Frankreich. Dort findet man an einigen Straßen Schilder, die eine Richtgeschwindigkeit anzeigen. Diese Schilder existieren bereits seit den 1970er-Jahren, haben sich also dort etabliert.

Auch in Großbritannien gibt es erste Versuche, die Geschwindigkeit auf freiwilliger Basis nach unten zu korrigieren. In einzelnen Gemeinden stehen runde Schilder mit grünem Rand, die eine empfohlene Geschwindigkeit angeben.

Was passiert, wenn man sich nicht an die Vorgabe hält?

Das Schild mit dem grünen Rand zeigt nicht die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an. Haltet ihr euch an die Empfehlung, tut ihr das freiwillig. Tut ihr es nicht, droht euch keine Strafe.

Die spanische Verkehrsbehörde möchte den Schwerpunkt mit diesem Schild auf die Verantwortung des Fahrers legen. Das Verhängen von Sanktionen steht nicht im Vordergrund. Dieses Verkehrszeichen soll zu einem verantwortungsvollen Fahrstil beitragen, vor allem in Gegenden mit einem erhöhten Unfallrisiko, zum Beispiel auf Straßen mit engen Kurven oder in Wohngebieten.

Solltet ihr im Gegensatz dieses Schild in Frankreich nicht beachten, kann eine Strafe folgen.

Gibt es in Deutschland ein ähnliches Schild?

Lange begegneten Autofahrer auch in Deutschland hier und da Schilder, die eine Richtgeschwindigkeit angaben. Sie empfahlen an Orten, an denen keine Höchstgeschwindigkeit vorgegeben ist – etwa auf der Autobahn – eine sichereres und umweltschonenderes Tempo. Auch heute gilt, dass kein Bußgeld droht, wenn diese Richtgeschwindigkeit überschritten wird, solange auch mit der Höchstgeschwindigkeit nicht gebrochen wird.

In bestimmten Fällen kann es jedoch trotzdem zu Strafen kommen. Zum Beispiel, wenn auf einer Autobahn ein Unfall geschieht, bei dem der Fahrer die Richtgeschwindigkeit deutlich überschritten hat und anzunehmen ist, dass der Unfall bei geringerem Tempo nicht geschehen wäre (via LAP Id).

Bis 2013 gab es die Verkehrszeichen, die den Anfang und das Ende einer Richtgeschwindigkeit kennzeichneten. Dabei handelte es sich um eckige blaue Schilder, auf der die Richtgeschwindigkeit in weißen Ziffern angegeben wurde. Als die Straßenverkehrs-Ordnung neu erlassen wurde, wurden die Zeichen jedoch abgeschafft. Trotzdem ist die Richtgeschwindigkeit auf einem Verkehrszeichen auch heute noch anzutreffen.

Die „Informationstafel an Grenzübergangsstellen“ informiert über die Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen. (© IMAGO / Herrmann Agenturfotografie)

Die „Informationstafel an Grenzübergangsstellen“ gibt Autofahrern, die aus dem Ausland nach Deutschland hineinfahren, die Info, dass die allgemeine Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen 130 km/h beträgt.

Gibt es keine EU-weiten Richtlinien?

Welche Richtgeschwindigkeiten auf europäischen Straßen gelten, ist nicht einheitlich über EU-Richtlinien geregelt. Jedoch gilt in den meisten Ländern auf Autobahnen eine Richtgeschwindigkeit zwischen 120 und 130 km/h. In vielen EU-Staaten liegt (anders als in Deutschland) in diesem Bereich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.