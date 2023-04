Undisputed IV ist bereits im Jahr 2017 erschienen. Fans der Direct-to-Video-Reihe warten seitdem auf eine Rückkehr von Boyka. Wie sieht es mit Undisputed 5 aus? Ist ein neuer Film in Planung?

Als 2002 der erste Teil „Undisputed – Sieg ohne Ruhm“ in die Kinos kam, hätte wahrscheinlich niemand gedacht, dass sich daraus eine ganze Reihe an Filmen entwickeln würde. Bei Fans und Freunden von guten Kampfszenen hat die Reihe inzwischen Kultstatus. Mit „Undisputed 2“ wurde die Reihe an den B-Movie-Spezialisten Isaac Florentine übergeben, der mit der passenden Besetzung von Scatt Adkins als Yuri Boyka eine Legende schaffte. Ein fünfter Teil ist zwar nicht in Sicht, doch es gibt Hoffnung auf eine Fortsetzung.

Undisputed 5: Gibt es erste Pläne oder Gerüchte?

m es kurz und schmerzlos zu machen: Nein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine konkreten Pläne für einen fünften Teil. Was aber nicht gleich das Ende der Reihe bedeuten muss. Bei Franchises wie Fast & Furious werden oft immer gleich mehrere Filme im Voraus angedacht und geplant. Diese Filme haben jedoch große Produktionsfirmen im Rücken. Undisputed hat das nicht. Die Undisputed-Reihe ist eine Low-Budget-Produktion, die sich hauptsächlich von den Einnahmen der DVD- und Streamingrechte finanziert. An den Kinokassen gibt es hingegen keine Erträge. Das macht es schwierig, mehrere Teile weit im Voraus einzutakten.

Der Hauptdarsteller, Scott Adkins, hätte durchaus Interesse an neuen Kampfgeschichten. Schon 2017, zum Release des bislang letzten Teils, munterte er Fans dazu auf, Undisputed IV anzuschauen, um einen neuen Teil möglich machen zu können.

Undisputed 5 wieder mit Scott Adkins?

Darüber hinaus muss auch der Darsteller Scott Adkins wieder Lust und Zeit für einen möglichen Undisputed 5 haben. Zwischen Undisputed 3 und 4 sind auch deshalb so viele Jahre vergangen, weil Scott Adkins mittlerweile ein viel gefragter Schauspieler ist und in sehr großen Produktionen mitspielt. Ein Undisputed 5 ohne Scott Adkins als Yuri Boykawäre nicht das gleiche und würde sicherlich viele alte Fans der Kampfsportreihe verprellen. Zuletzt war Adkins unter anderen in John Wick 4 zu sehen.

Der harte Fan-Kern wartet sehnsüchtig auf Undisputed V. Adkins beschwer sich aber, dass viele Zuschauer den Film lediglich über illegale Streams ansehen. Schon kurz vor der Veröffentlichung des letzten Teils erwähnte er, dass eine Fortsetzung unmöglich sein wird, wenn sich der vierte Film schlecht verkauft. Wer also einen fünften Film sehen will, sollte seinen Teil dazu beitragen und ihn sich auf Disc kaufen oder die Streaming-Fassung bezahlen (Undisputed IV: Boyka is Back bei Amazon Prime ansehen).

