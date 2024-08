Unerwartete Kunst: Weltbekannter Getränkehersteller kreierte riesiges Logo in der Wüste

Wer in der Wüste von Chile unterwegs ist, könnte überrascht sein, wenn er plötzlich ein überdimensional großes Coca-Cola-Logo im Sand entdeckt.

Im Jahr 2006 startete die Fast-Food-Restaurantkette KFC eine Rebranding-Kampagne, in deren Rahmen sie ein circa 6.000 Quadratmeter großes Markenlogo in die Mojave-Wüste in den USA eingravierte. Bereits ein Jahr später wurde das Logo aufgrund von Bedenken bei Umweltschützern jedoch wieder entfernt. Was viele nicht wissen: Eine ähnliche Marketingaktion hat der Getränkehersteller Coca-Cola schon vor knapp 40 Jahren gestartet – und das Logo ist noch immer an Ort und Stelle zu finden.

Zum 100. Jubiläum: Logo aus Plastikflaschen im Sand

Zum 100. Jubiläum von Coca-Cola hat das Unternehmen im Jahr 1986 sein Logo in der Atacama-Wüste in Chile verewigt. Mehr als 70.000 leere Coke-Flaschen wurden auf einem 400 mal 46 Meter großen Gebiet im Sand angeordnet. Das riesige Endprodukt, das aus mehreren Kilometern sichtbar ist, trug bei seiner Entstehung die Aufschrift „Coca-Cola: 100 Años“ (100 Jahre). Satellitenaufnahmen zeigen die schiere Größe des Logos:

2011 stellte die chilenische Abteilung von Coca-Cola sicher, dass das Logo aktuell blieb: Sie kehrten zum Standort zurück, reparierten 25 Jahre Schaden und ordneten die Flaschen neu an, um das Logo zu aktualisieren. Der Text wurde auch erneuert und lautet seitdem „125 Años“, also „125 Jahre“. Den Ort könnt ihr euch genauer auf Google Maps ansehen.

Das Coca-Cola-Logo in der Atacama-Wüste (© GIGA via Google Maps)

Ein gescheiterter Marketingstunt?

Da das Logo noch vor der Zeit der Satellitenbilder entworfen wurde und an einem Hang gelegen ist, war es wahrscheinlich als lokale Werbetafel gedacht und nicht etwa als Marketing für Piloten oder Außerirdische. Ob sich der aufwendige Marketingstunt für Coca-Cola gelohnt hat, ist jedoch fraglich. Immerhin wissen viele Menschen gar nicht von der Existenz des riesigen Logos in der kargen Atacama-Wüste von Chile. Und das, obwohl es das Logo sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat.

