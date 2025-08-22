Unschöne Kratzer im Innenraum? Mit diesen Tricks behebt ihr sie selbst

Kratzer in der Innenverkleidung? Kein Grund zur Panik! Mit ein paar cleveren Tipps und Tricks könnt ihr euer Auto im Handumdrehen wieder auf Vordermann bringen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Kratzer professionell entfernen: So geht ihr vor

Für die Entfernung von Kratzern im Innenraum des Fahrzeuges gibt es spezielle Kits (auf Amazon ansehen), in denen alles enthalten ist, was ihr benötigt. Bei besonders tiefen Kratzern ist es allerdings besser, ihr macht euch selbst ans Werk. Ihr braucht folgende Utensilien:

Heißluftföhn

Korn-Pad

Schleifpapier

Tiefenreiniger

Anzeige

Zunächst säubert ihr die Stelle gründlich. Ist der Kratzer trocken, beginnt ihr mit dem Föhnen. Der Kunststoff muss weich werden, darf sich aber nicht verformen. Beginnt das Material zu glänzen, kann es bearbeitet werden. Benutzt ein Korn-Pad (auf Amazon ansehen) und drückt es leicht auf den Kunststoff. Damit bekommt die Fläche ihre Struktur zurück. Eine genaue Anleitung findet ihr im Video von Autodoc:

Nach dem Abkühlen und Aushärten sollte der Kratzer verschwunden sein. Mit einem feinen Schleifpapier (auf Amazon ansehen) gleicht ihr eventuelle Unebenheiten aus und sorgt für ein authentisches Finish. Behandelt ihr die Fläche abschließend mit einem Tiefenpfleger (auf Amazon ansehen), bekommt sie ihren Glanz zurück und der nervige Kratzer ist vergessen.

DR. WACK - A1 Kunststoff Tiefenpfleger glänzend 250 ml | Auto Kunststoffpflege für innen & außen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 17:50 Uhr

Anzeige

Kleinere Kratzer kaschieren: schnelle Hilfe naht

Möchtet ihr nicht mit Hitze arbeiten, abgenutzte Innenverkleidung aber nicht hinnehmen, besorgt euch ein Pflegemittel für Kunststoff (auf Amazon ansehen). Damit lassen sich Kratzer natürlich nicht entfernen, aber sie werden deutlich weniger sichtbar. Das Pflegemittel lässt die Farbe kräftiger erscheinen und versorgt die Oberfläche mit Feuchtigkeit. Leichter Abrieb lässt sich damit gut kaschieren.

Gegen leichtere Abreibungen kann auch ein Schmutzradierer helfen (auf Amazon ansehen). Nachdem ihr den Radierer angefeuchtet habt, reibt ihr damit über die Kratzer an der Innenverkleidung. Ein noch besseres Ergebnis erzielt ihr, wenn ihr den Kunststoffreiniger direkt auf den Radierer sprüht, bis die Flüssigkeit zu schäumen beginnt. Kleinere Kratzer poliert ihr so recht zuverlässig weg.

Arbeitet beim Verwenden von Restaurierungspads nicht mit zu viel Druck. Sanfte und kreisende Bewegungen haben dieselbe Wirkung und schonen das Material. Die Behandlung von kleineren Kratzern mit einem Pflege- oder Poliermittel sollte häufiger wiederholt werden.