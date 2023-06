Erwartet ihr ein Paket von UPS und sitzt zuhause, fragt ihr euch womöglich, zu welchen Uhrzeiten geliefert wird. Wie sieht es mit den Lieferzeiten aus und wird auch samstags geliefert?

Den genauen Sendungsstatus und den voraussichtlichen Zeitpunkt der Lieferung seht ihr in der UPS-Sendungsverfolgung online.

UPS-Lieferzeiten: Wann werden Pakete ausgeliefert und wie lange dauert das?

Die Lieferung einer UPS-Sendung dauert in der Regel einen Tag. Man kann verschiedene Optionen gegen Aufpreis buchen, wenn man ein Paket etwas schneller haben will.

Normalerweise werden Standard-Pakete von UPS innerhalb eines Werktages ausgeliefert. Eine Lieferung sollte also bis zum Ende des nächsten Arbeitstages erfolgen.

Soll es schnell gehen, bucht man die „UPS Express"-Zustellung, dann kommt das Paket bereits bis 10:30 Uhr oder 12:00 Uhr am nächsten Tag an.

Beim Service „UPS Express Plus" soll die Sendung bis 9:00 Uhr am nächsten Arbeitstag ausgeliefert werden.

Beim Standardversand lässt sich die genaue Uhrzeit für die Lieferung nicht vorhersehen. Wann der UPS-Bote an der Tür klingelt oder die Sendung an einem Ablageort abstellt, hängt vom Paketaufkommen sowie dem Verkehr und anderen Bedingungen am jeweiligen Liefertag ab. Ist eure Straße auf der Route des UPS-Fahrers weit vorne platziert, könnt ihr mit einer Auslieferung bis zum Mittag rechnen, es kann aber auch bis 19:00 Uhr dauern. Danach werden Pakete nur im Ausnahmefall noch zugestellt.

Liefert UPS auch samstags?

Wie die anderen Paketdienste, etwa DHL oder Hermes, liefert UPS auch am Samstag aus. Allerdings werden Sendungen nicht standardmäßig am Wochenende geliefert. Man muss die Samstagszustellung für ein Standardpaket dazu buchen. Bei einer Lieferung an einen „Access Point“ fallen dafür keine zusätzlichen Gebühren an. Bei einer Lieferung am Samstag an eine Haus- oder Firmenanschrift fallen hingegen 6 Euro zusätzliche Gebühren an. Am Sonntag und an Feiertagen erfolgt keine Zustellung durch UPS.

