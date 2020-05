Bildquelle: Leatherman

Nur noch wenige Tage, dann ist Vatertag 2020. Wenn du deinem Dad ein cooles und nützliches Geschenk überreichen möchtest, dann hat GIGA einige Vorschläge für dich – wetten, da ist ein passender dabei?

Am Donnerstag, 21. Mai, ist Vatertag 2020. In manchen Regionen sagt man auch „Herrentag“ oder „Männertag“. Der Tag zu Ehren der Väter findet zeitgleich mit Christi Himmelfahrt statt (Gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern). Neben einer (feuchtfröhlichen) Wanderung mit Bollerwagen hat sich auch längst ein anderer Brauch etabliert: Ein nettes Geschenk, damit Vati sich freut. Wenn du jetzt denkst, mit einem Strauß Blumen und einer Grußkarte ist es getan, dann liegst du falsch. Da muss eine bessere Idee her – wir hätten da ein paar nützliche Vorschläge aus der Welt der Technik. Bevor wir uns in die „Männerhöhle“ (so heißt die Garage oder Papas Raum im Keller) begeben, fangen wir mal auf der Terrasse an.

Ein High-Tech-Fleischthermometer

Der (oder das?) Meater für 99 Euro ist ein „Smartes Wireless-Lebensmittelthermometer für Fleisch“. Ja genau, damit kann man die Temperatur von Grillfleisch überwachen. Wenn es fertig ist, kommt eine Benachrichtigung aufs Handy – selbstverständlich drahtlos.

MEATER: Kabelloses Smart-Fleischthermometer für Ofen,Grill, Küche, BBQ * Jetzt ab 99,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.5.2020 12:15 Uhr

Eine Geschenkkarte für Technik

Die Zeit ist knapp? Wenn es schnell gehen muss, dann ist eine Geschenkkarte von Conrad die beste Lösung. Der Betrag ist von 10 bis 500 Euro frei wählbar, die „virtuelle Geschenkkarte“ kommt in Form einer E-Mail mit PDF-Datei. Es fallen keinerlei Versandkosten an.

Ein richtig guter Kopfhörer

In Ruhe zurücklehnen und Pink Floyd hören (wahlweise auch Dire Straits, Phil Collins, BAP oder die Beatles) – das ist eine feine Sache! Dazu bestens geeignet ist ein Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling (ANC), der gut klingt und bequem auf dem Kopf sitzt. Fast schon ein Klassiker, den man hier bedenkenlos empfehlen kann, ist der Bose QuietComfort 35 II für rund 230 Euro.

Alternative: Wenn Noise Cancelling nicht wichtig ist und ein Kabel am Kopfhörer hängen darf, dann kommt auf jeden Fall der Beyerdynamic DT-770 Pro für rund 120 Euro in die engere Wahl. Eine robuste Studiolegende mit Spitzen-Sound – seit Jahrzehnten einer der besten Kopfhörer, die man sich zulegen kann. Sehr komfortabel zu tragen und zudem „made in Germany“.

Beyerdynamic DT-770 PRO 32 Ohm Over-Ear-Studiokopfhörer * Jetzt ab 118,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.5.2020 10:57 Uhr

Ein lustiger Golfplatz fürs Klo

Vielleicht nicht wirklich nützlich, aber sicherlich witzig: Das Minigolf-Set für das WC ist ein Scherzartikel für 19 Euro, der beim Auspacken für Lacher sorgt. Das könnte der Beginn einer großen Karriere sein.

Andux WC-Golf-Set für die Toilette * Jetzt ab 18,49 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.5.2020 13:57 Uhr

Ein Taschenmesser für alle Situationen

Da wird der Vatertag zum Freudenfest: Das Leatherman Multifunktionswerkzeug für 70 Euro gehört in jeden gut ausgestatteten Haushalt – oder auch ins Handschuhfach im Auto. Zu den Funktionen zählen ein Schraubendreher, ein Lineal, eine Holz-/Metallfeile, ein Dosenöffner und selbstverständlich auch eine Abisolierklinge. Etwas kostspielig, aber definitiv eine Anschaffung für die Ewigkeit.

Das offizielle Herstellervideo zeigt alle Features:



Leatherman LTG831560 Rebar Multifunktionswerkzeug inklusiv Lederholster Box, Edelstahl * Jetzt ab 69,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.5.2020 13:57 Uhr

Ein Retro-Ständer für die Apple Watch

Der Elago W3 Night Stand für 12 Euro* ist das perfekte Zubehör für eine Apple Watch. Die sieht darin nämlich aus wie ein klassischer Macintosh von 1984. Es gibt übrigens auch noch andere Varianten dieser witzigen Idee, etwa die im Look des ersten Nintendo Gameboy*.

Elago W3 Ladestation, kompatibel mit Apple Watch * Jetzt ab 11,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.5.2020 12:16 Uhr

Schon gesehen? Hier gibt’s die besten Sprüche zum Vatertag 2020:



Akkus mit USB-Anschluss

Ja es gibt AA-Batterien mit USB-Anschluss. Die kann man anschließen und wieder aufladen. Bei Amazon zu finden ist etwa die USB-Batterie für 12 Euro (4 Stück). Und ja, Papa hat bestimmt irgendwo eine Fernbedienung oder einen originalen Gameboy oder Kassetten-Walkman, wo die dann rein gehören.

Wiederaufladbare AA-Batterien, 1000mAh, mit USB-Anschlüssen (4er Pack) * Jetzt ab 11,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.5.2020 13:57 Uhr

Ein TV-Stick, der jeden Fernseher smart macht

Der olle HD-Ready-Fernseher im Schlafzimmer kann bestimmt ein Technik-Update vertragen. Ganz einfach geht das mit dem Amazon Fire TV Stick für 40 Euro, den man in einen der HDMI-Eingänge einsteckt. Damit läuft dann Amazon, Prime Video, Netflix, ARD, ZDF, DAZN, waipu.tv, Disney+, Apple TV+ und mehr.

Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung * Jetzt ab 39,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.5.2020 13:57 Uhr

