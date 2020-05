Saturn und MediaMarkt haben einen Schnäppchen-Evergreen neu aufgelegt: Das Samsung Galaxy S10 gibt es in Kombination mit einem Vertrag im Vodafone- oder Telekom-Netz, 6 GB LTE-Volumen und Telefonie-Flat für 26,99 Euro im Monat und einmalig 44,94 Euro. Besonderes Schmankerl: Eine Xbox One X samt GTA V gibt’s gratis dazu. Der rechnerische Gewinn in diesem Vertrag liegt bei über 200 Euro!

Es hat etwas gedauert, aber jetzt ist es endlich mal wieder soweit: MediaMarkt und Saturn hauen endlich mal wieder Xboxen als Gratisbeigabe für Handyverträge unters Volk. Wenn man sowohl das Handy als auch die Konsole gebrauchen kann, macht man man damit sogar rechnerischen Gewinn. Wir zeigen euch gleich wie. Zunächst aber zu den Geräten und dem Vertrag.

Das Handy: Samsung Galaxy S10

Samsungs 2019er Spitzenmodell ist immer noch nicht vom alten Eisen, sondern erfreut sich bester Gesundheit – sowohl was Leistung als auch Update-Versorgung angeht. Böse Zungen würden sogar behaupten, dass Samsung mit seiner diesjährigen S20-Generation etwas schwächelt und damit die S10-Serie noch interessanter gemacht hat. In wenigen Worten: Knaller-Design, schön kompakt, super Kamera, irres Display, ordentlich Speicher und Leistung. Schwächen? Akkulaufzeit mehr so mittel und der Fingerabdrucksensor im Glas ist nicht so das Wahre. Eine tolle Wertung von 88 % gab’s für das Samsung Galaxy S10 im Test von GIGA, andere Medien urteilen ähnlich.

Der Vertrag: m-d Green LTE 6 GB Im Vodafone- oder Telekom-Netz

Ob man sich für den Vertrag im Netz der Telekom oder Vodafone entscheidet ist im Grunde eine Geschmacksfrage, denn die Vertragsbedingungen sind nahezu identisch. Vorteil für den Vertrag im Vodafone-Netz: Etwas mehr LTE-Speed. Vorteil für den Vertrag im Telekom-Netz: VoLTE und Wifi Calling für bessere Sprachqualität. Vorsicht: Leider sind in beiden Tarifen keine SMS-Flats enthalten, man zahlt 0,19 Euro pro Nachricht. Nutzt also lieber WhatsApp.

Hier die harten Fakten:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: Vodafone oder Telekom

Tarif: Green LTE 6 bzw. 4+2 GB

Mindestlaufzeit: 24 Monate

Allnet-Flat für Telefonie in alle deutschen Netze

SMS: 0,19 Euro in dt. Netze

6 GB LTE-Datenvolumen (Vodafone-Netz: max. 50 MBit/s, Telekom-Netz: max.: 21,6 MBit/s)

Wifi Calling und VoLTE beim Tarif im Telekom-Netz unterstützt

freenet Hotspot-Flat

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 26,99 Euro

Hardware-Zuzahlung: einmalig 1 Euro

Bereitstellungsgebühr: einmalig 39,99 Euro

Versandkosten: 4,95 Euro

Die Konsole: Xbox One X

Die Xbox One X hat mehr Leistung als jede andere Konsole der aktuellen Generation. Das heißt: Für die One X optimierte Cross-Platform-Spiele sehen auf der Xbox One X fast immer besser aus als auf der PS4 Pro. Auch wenn Sony-Fans gerne die besseren Exclusives „ihrer“ Plattform anführen, hat Microsoft mit der Gears-Reihe, Forza, Halo und andere Franchises auch einiges zu bieten. Außerdem gibt es nur hier das geniale Spiele-Abo Xbox Game Pass. Wer schon mit der nächsten Konsolengeneration liebäugelt, kann beruhigt zugreifen, denn die Xbox Series X wird vollständig abwärtskompatibel zur One X, viele Titel werden für beide Plattformen veröffentlicht und müssen nur einmal gekauft werden. Hier gibt’s die Xbox One X übrigens in der weißen Version.

Das Spiel: GTA V

Zu GTA V muss man nichts sagen, oder? Okay, der neueste Teil des Gangster-Epos, wie immer auf Tuchfühlung mit der Popkultur, brutal und überdreht inszeniert. GTA V macht auch heute noch riesigen Spaß, obwohl es schon … Moment mal, ernsthaft? … fast 7 Jahre alt ist. Im Test zu GTA V gab’s damals die volle Punktzahl – 10/10 und das Fazit „ein Meisterwerk“. Sollte man gespielt haben. Hier in der Premium-Edition vorliegend.

Das Angebot: Lohnt sich’s?

Schaumermal: Über die Mindestvertragslaufzeit zahlt man in diesem Vertrag die Gesamtsumme von 692,70 Euro an Basiskosten (24 × 26,99 Euro + einmalig 39,99 Euro Anschlussgebühr + einmalig 1 Euro Gerätezuzahlung + einmalig 3,95 Euro Versand).

Dagegen halten wir den Wert der Hardware. Laut idealo-Preisvergleich kostet die Xbox One X online aktuell mindestens 319 Euro. Für das Samsung Galaxy S10 zahlt man mindestens 569 Euro (jeweils seriöse Händler, inklusive Versandkosten). GTA V kostet mindestens 24,85 Euro. Macht einen Gesamt-Hardware-Wert von 912,95 Euro.

Anders ausgedrückt: Ihr macht rechnerisch mit diesem Bundle über 200 Euro Gewinn, verglichen zum Einzelkauf der Produkte. Dazu gibt’s noch einen richtig brauchbaren Handyvertrag. Sollte man den Deal also wahrnehmen? Ja, man sollte.