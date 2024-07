Verrückter Livestream-Hack: Fußball-Fan erreicht unglaubliches bei Sky

Von diesem verrückten britischen Fußball-Fan könnt ihr noch etwas lernen. Mit einem irren Trick wird er selbst zum Regisseur von Sky-Übertragungen.

Diese Situation kennt ihr sicherlich, wenn ihr regelmäßig Fußball auf Sky oder anderen TV-Sendern schaut: Es passiert etwas auf dem Platz, doch die auflösende Wiederholung lässt lange auf sich warten. Situationen wie diese sind für echte Fußball-Fans zum Verzweifeln. Doch ein Brite hat das Problem mit einem Trick für sich gelöst.

Anzeige

Unser Video zeigt euch, wie das Sky Ticket funktioniert, damit ihr den irren Livestream-Hack selbst anwenden könnt.



SKY Ticket: So funktioniert der Streamingdienst von SKY Abonniere uns

auf YouTube

Irrer Livestream-Hack eines fußballverrückten Briten

Ein britischer Fußball-Fan hat sich einen Workaround geschaffen, wie er in einem Video auf Instagram erklärt. „Auf dem Fernseher ist Sky live zu sehen und auf dem Laptop die Sky-App, die ist ungefähr 30 Sekunden zurück“, erklärt er. „Wenn ich ein Foul oder etwas nochmal sehen möchte, muss ich nicht warten, bis das Replay im TV läuft, weil ich weiß, dass ich es auf dem Laptop nochmal sehen kann.“ Der irre Livestream-Hack ist einfach, aber genial.

Anzeige

Doch damit nicht genug. Der Brite schaut sich die Partien noch ein drittes Mal an, nämlich in der Sendung „Match of the Day“ (vergleichbar mit der Sportschau im Ersten). „Ich sehe die Situation manchmal vier- oder fünfmal. Das macht mich glücklich“, sagt er, was ihn vermutlich zum Helden vieler Fußball-Fans macht. Die Frau hinter der Kamera kann seine Leidenschaft für die schönste Nebenbeschäftigung der Welt allerdings nicht im Geringsten nachempfinden. „Das ist traurig“, sagt sie.

Anzeige

So nutzt ihr den Livestream-Hack bei der Fußball-Europameisterschaft

Bei der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft kann dieser Trick in Deutschland perfekt angewendet werden. Denn viele EM-Spiele, allen voran die der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft, werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern Das Erste und ZDF übertragen. Diese bieten neben der Verbreitung im linearen TV auch kostenfreie Livestreams an. Dabei braucht ihr es übrigens nicht ganz auf die Spitze zu treiben. In den Streams könnt ihr zurückspulen, wenn ihr eine Szene erneut sehen möchtet.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.