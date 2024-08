Versteckte Orte: Google Maps zeigt, wo der Ghost of Tsushima wirklich gekämpft hat

Das Videospiel Ghost of Tsushima bedient sich einem realen Schauplatz. Auf Google Maps könnt ihr euch diesen einmal genauer ansehen.

Ghost of Tsushima war einer der am heißesten erwarteten Game-Releases 2020. Das Action-Adventure von Sucker Punch Productions lässt die Spielerinnen und Spieler in die Rolle des tapferen Samurai Jin Sakai schlüpfen, der im 13. Jahrhundert die invasiven Mongolen aus seiner Heimat zu vertreiben versucht. Wie der Titel bereits verrät, geht es dabei um die bekannte Insel Tsushima.

Ihr seid mit Ghost of Tsushima durch? Dann könnt ihr jetzt auch diesen Spielen aus unserem Video eine Chance geben:

Spiele, die ihr nach Ghost of Tsushima spielen könnt

Hier hat der Ghost of Tsushima wirklich gekämpft

Tsushima ist eine Insel in der Präfektur Nagasaki im Süden Japans. Aufgrund ihrer strategischen Lage fiel sie im Laufe der Zeit immer wieder Invasionen zum Opfer, unter anderem auch durch die Mongolen in den Jahren 1274 und 1281. Die Entwickler von Sucker Punch haben die Insel detailgetreu nachgebildet und mit atemberaubenden Schauplätzen versehen, die die natürliche Schönheit Japans widerspiegeln.

Tatsächlich wurden zwei der Hauptentwickler des Spiels im Jahr 2021 von dem damaligen Bürgermeister der Stadt Tsushima zu offiziellen Tourismusbotschaftern von Tsushima ernannt. Wie viel Liebe in den Landschaften des Spiels steckt, seht ihr, wenn ihr euch die reale Insel Tsushima auf Google Maps anseht. Der Online-Kartendienst gewährt euch einen tieferen Einblick in diesen geschichtsträchtigen Ort.

Ein Blick auf das echte Tsushima (© Google Maps)

Die unberührte Insel in Ghost of Tsushima

Für Naturliebhaber ist Tsushima ein wahres Paradies, denn etwa 90 Prozent der Insel bestehen aus unberührtem Wald. Spieler von Ghost of Tsushima können vermutlich den Berg Joyama und das Schloss Kaneda erkennen, welches mittlerweile nur noch aus Ruinen besteht, im Spiel aber nahezu perfekt nachgebildet wurde. Ferner lässt sich der Strand Komoda entdecken, der ebenfalls im Spiel vorkommt und einer der ersten Orte ist, den die Mongolen im 13. Jahrhundert angegriffen haben. Über Google Streetview könnt ihr übrigens auch dieses gruselige Dorf in Japan entdecken.

