Videos mit KI schneiden: Neue YouTube-App für Video-Creator

YouTube hat schon einige Funktionen, um Videos, die Nutzer veröffentlichen möchten, zu bearbeiten. Jetzt bietet die Plattform eine App mit KI-Unterstützung an.

KI-Funktionen zur Bearbeitung von Fotos und Videos sind schon seit einiger Zeit ein großer Helfer. Sie unterstützen bei der Erstellung von Thumbnails oder können Titel für YouTube-Videos schreiben. Kurzum: Sie nehmen lästige Arbeit ab. Diese KI-Optionen wurden allerdings nie von YouTube selbst angeboten und man musste im Internet nach besonderen KI-Hilfen suchen. Das soll sich jetzt aber ändern: Google machte kürzlich die neue YouTube Create App verfügbar.

YouTube Create: Die neue App für mobile Creator

Die neue YouTube Create App soll gerade für mobile Content-Creator eine Hilfe sein. Also Videomacher, die nur mit und von ihrem Smartphone aus Videos produzieren. Die YouTube Create App befindet sich aktuell in der Beta. Die neuen Funktionen der App sollen alle kostenlos sein und sowohl für kurze als auch lange Videos benutzt werden können. In der Entwicklung holte sich YouTube das Feedback von über 3.000 Videomachern ein, um so die bestmögliche Version der App herauszubringen. Die bearbeiteten Videos können direkt auf dem verlinkten Kanal hochgeladen werden.

Das sind die Funktionen der neuen YouTube Create App

In der App soll die Bearbeitung und die allgemeine Produktion von Videos simpler gestaltet werden. Dabei können die Creator auf mehrere verschiedene Funktionen zurückgreifen. Außerdem können sie zwischen verschiedenen GIFs, Effekten und Stickern auswählen. Zudem haben die Creator Zugang zu der kostenlosen Musik-Bibliothek von YouTube. Die Beats der Musik können auch mit den Video-Clips synchronisiert werden; eine Funktion, welche zunächst bei TikTok hohe Popularität erlangte. Des Weiteren kann die App Hintergrundgeräusche herausfiltern und löschen sowie Untertitel erstellen. Sie ist also mit allen nötigen Funktionen ausgestattet, um ein vollwertiges YouTube-Video produzieren zu können. Zukünftig wird YouTube durch stetiges Feedback eventuell noch weitere Möglichkeiten ergänzen.