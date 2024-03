Virtueller Kick: Diese Browserspiele bringen den Fußball auf den Bildschirm

Ihr vertreibt euch gern die Zeit mit Fußball-Videospielen? Diese sieben kostenlosen Browserspiele lohnen sich für Kicker-Fans.



Wenn ihr eine kurzweilige Beschäftigung braucht und Fußball mögt, bieten sich Browserspiele immer gut an. Gute und kostenlose Fußballspiele zu finden ist aber gar nicht so einfach. Wir nehmen euch den Stress des langen Suchens ab und zeigen euch eine Liste an sieben kostenlosen Browserspielen im Genre Fußball. Viel Spaß beim Zocken!

Noch mehr coole Browserspiele findet ihr in unserem Video.

8 Kostenlose Browsergames

WM Elfmeter 2018

Bei WM Elfmeter 2018 bekommt ihr Elfmeterschießen zu den entscheidenden Stunden, denn es ist WM! Jeder Schuss zählt und ist sehr wichtig für den weiteren Spielverlauf. Konzentriert euch und dann: Schuss!

SocCar

Eine abgespeckte Version von Rocket League bekommt ihr bei SocCar. Als kleines Spielzeugauto fahrt ihr in einer Arena umher und versucht den Ball ins Tor eures Gegners zu schießen.

Elfmeter Champs 22

Auch bei Elfmeter Champs 22 müsst ihr gute Elfmeter-Schießer sein. Mit jedem Schuss kommt ihr bei diesem Turnier ein Stück weiter. Testet eure Fähigkeiten und schaut, wie weit ihr kommen könnt.

Soccer Legends

Bei Soccer Legends spielt ihr in einem Team von zwei Leuten gegen ein anderes Team eine einfache Partie Fußball. Bei diesem Spiel habt ihr zwei Möglichkeiten zu spielen: einmal im Online-Multiplayer-Modus oder im Koop mit Freunden zusammen.

Soccer Balls

Eure Fähigkeiten bei Kopfbällen könnt ihr mit diesem Spiel testen und trainieren. Bei Soccer Balls geht es darum, den Fußball so lange wie möglich auf eurem Kopf zu halten. Könnt ihr euren eigenen Highscore knacken?

Elfmeterschießen 2021

Auch bei Elfmeterschießen 2021 könnt ihr wieder eure Fertigkeiten in Sachen Elfmeterschießen testen. Wählt euer Team aus und sorgt als bester Schießer eurer Mannschaft dafür, dass ihr im Turnier immer weiter nach oben klettert, um es schließlich zu gewinnen.

1 gegen 1 Fußball

Direkte Konkurrenz bekommt ihr bei 1 gegen 1 Fußball. Um dieses Spiel zu spielen benötigt ihr einen Freund oder eine Freundin, die das Spiel mit euch im Koop-Modus gemeinsam spielt. Ihr habt jeweils einen Spieler in eurem Team und zielt auf das gegnerische Tor.

Ihr seid echte FIFA-Experten? Dann testet jetzt euer Wissen mit unserem Quiz:

Wie gut kennst du FIFA? (Quiz)

