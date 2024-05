Vodafone GigaTV Cable: Jetzt mit neuer TV-Box, Premium-Sound & dicken Rabatten

Vodafone hat seine GigaTV-Produktpalette frisch überarbeitet und präsentiert jetzt ein Entertainment-System, das nicht nur funktional, sondern auch akustisch punkten kann. Mit Einführung der neuen GigaTV Home Box und GigaTV Home Sound Box bietet Vodafone pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft eine umfassende Lösung für euer Heimkinoerlebnis.

GigaTV Home & Home Sound von Vodafone im Überblick

Das Herzstück der neuen Produktpalette ist die GigaTV Home Box, eine hybride Set-Top-Box, die sowohl über Kabel (DVB-C) als auch über das Internet (OTT) Fernsehen ermöglicht (Angebot bei Vodafone ansehen). Dieses All-in-One-Gerät ersetzt mehrere ältere Modelle wie die GigaTV Cable Box 2, die GigaTV Net Box und sogar Geräte wie den Apple TV 4K. Eine Besonderheit ist der eingebaute Sprachassistent, der selbst im ausgeschalteten Zustand aktivierbar ist. Das System läuft über das Android-TV-Betriebssystem, das den Zugriff auf den Google Play Store ermöglicht und Aufnahmen in der Cloud speichert.

Für diejenigen unter euch, die nicht nur Wert auf Bild, sondern auch auf herausragenden Klang legen, bietet die GigaTV Home Sound Box eine eindrucksvolle Erweiterung. Diese Variante verfügt über drei integrierte Lautsprecher – inklusive eingebauten Subwoofer – die von Bang & Olufsen optimiert wurden und Dolby-Atmos unterstützen. Über Bluetooth könnt ihr eure Musik direkt über die B&O-Lautsprecher streamen und so ein außergewöhnliches Hörerlebnis erleben.

Beide Box-Varianten bieten Zugang zu einer großen Auswahl an Fernsehkanälen, mit 82 SD- und 57 HD-Sendern, wobei weitere Sender hinzugebucht werden können. Die Premium-TV-Tarife sind nun auch für den Empfang über das Internet verfügbar, was zusätzliche Flexibilität in der Nutzung ermöglicht.

Kosten und Konditionen

Das neue GigaTV-Portfolio umfasst diverse Tarife mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Diese beinhalten nicht nur die Hardware, sondern auch den Zugang zur GigaTV Mobile-App. Zudem bekommt ihr zum Start dicke Rabatte. Hier ein Überblick über die Preismodelle:

GigaTV Cable / Net (DSL) : Die ersten zwei Monate sind im VF Premium-Tarif gratis, danach fallen 9,99 Euro monatlich an, kündbar jeden Monat. Für die ersten sechs Monate beträgt der Preis 9,99 Euro, danach 14,99 Euro. Mit der Home Sound Option erhöht sich der Preis um 5 Euro monatlich.

: Die ersten zwei Monate sind im VF Premium-Tarif gratis, danach fallen 9,99 Euro monatlich an, kündbar jeden Monat. Für die ersten sechs Monate beträgt der Preis 9,99 Euro, danach 14,99 Euro. Mit der Home Sound Option erhöht sich der Preis um 5 Euro monatlich. GigaTV Cable / Net (DSL) inkl. VF Premium : Dieses Angebot umfasst 20 zusätzliche HD-TV Sender und kostet in den ersten sechs Monaten 14,99 Euro, danach 19,99 Euro monatlich. Auch hier ist die Home Sound Option für zusätzliche 5 Euro monatlich verfügbar.

: Dieses Angebot umfasst 20 zusätzliche HD-TV Sender und kostet in den ersten sechs Monaten 14,99 Euro, danach 19,99 Euro monatlich. Auch hier ist die Home Sound Option für zusätzliche 5 Euro monatlich verfügbar. GigaTV Cable / Net (DSL) inkl. Netflix: Ein Paket, das Netflix und VF Premium für die ersten zwei Monate gratis enthält, danach für 9,99 Euro monatlich kündbar ist. In den ersten sechs Monaten kostet dieses Paket 19,99 Euro, danach 25,99 Euro, mit einem Aufschlag von 5 Euro monatlich für die Home Sound Option.

Ein einmaliges Bereitstellungsentgelt von 49,99 Euro und Versandkosten von 6,99 Euro fallen zusätzlich an.

Vodafone GigaTV: Für wen lohnt sich das Angebot?

Mit dem neuen Produkt-Portfolio stellt Vodafone sicher, dass ihr nicht nur ein topaktuelles TV-Erlebnis zu Hause habt, sondern auch den besten Sound genießt, der das Stadionfeeling direkt zu euch ins Wohnzimmer bringt. Damit bekommt ihr nicht nur erstklassiges Fernsehen, sondern auch eine vollwertige Entertainment-Zentrale. Egal, ob ihr Fußballfans seid oder die neueste Serie auf Netflix schauen wollt – mit GigaTV seid ihr bestens ausgestattet.

