Volle Beschleunigung nur gegen Geld: Kia startet Abo-Modell

Wer gewisse Funktionen seines Autos nutzen will, muss zahlen – so der Plan von Kia. Jetzt startet der Automobilhersteller ein Abo fürs Auto.

1944 gegründet, 1993 in Deutschland durchgestartet und fest im europäischen Automarkt integriert: Kia. Die globale Mobilitätsmarke hat es sich zum Motto gemacht, nachhaltige Lösungen für die breite Masse anzubieten. So ist es kein Wunder, dass Kia mit zu den Vorreitern der Elektromobilbranche gehört. Erst seit kürzerer Zeit gehört der vollelektrische Kia EV9 zum Sortiment und bringt eine interessante Neuerung mit sich: das kostenpflichtige Abonnement.

Ihr überlegt, euch ein Elektroauto zuzulegen? Unser Video klärt über Irrtümer zum Thema auf.

Anzeige

5 Irrtümer über Elektroautos Abonniere uns

auf YouTube

Das Auto-Abo von Kia

Besitzer eines Kia-Elektroautos werden zukünftig zur Kasse gebeten, sollten sie alle Funktionen ihres Wagens nutzen wollen. Zu diesen zählen der Remote-Parkassistent 2.0, eine erhöhte Beschleunigung sowie Funktionen zur Personalisierung, Fahrerassistenz und Navigation. Für ein 89 Euro teures Jahres-Abo, welches man im Kia Connect Store erhält, kommen Kia-Fahrer also in den Genuss verschiedener Funktionen ihres Wagens, die zweimal jährlich ein Upgrade erhalten.

Anzeige

Zuvor wurden jene Updates kostenlos von der Mobilitätsmarke zur Verfügung gestellt. In einer Pressemitteilung vom 22. Januar 2024 der Automarke Kia heißt es, dass Nutzer „den Komfort automatischer Over-the-Air-Software-Updates nun dauerhaft genießen können“. Vorerst wird die Änderung wohl nur den neuen Kia EV9 betreffen.

Das Kia-Connect-Store-Abo im Überblick:

Abo-Kosten: 89 Euro pro Jahr (zwei Update-Pakete enthalten)

Betrifft vorerst den neuen Kia EV9



Software-Aktualisierungen und Services, einschließlich Sicherheits- sowie Komfortfeatures



Aktualisierungen, Navigationskarten und Infotainment-Funktionen



Mögliche Angebote für den EV9: Remote-Parkassistent 2.0, Steigerung des Frontmotor-Drehmoments für erhöhte Beschleunigung sowie Musik-Streaming und Over-the-Air-Updates



Anzeige

Gemischte Gefühle zum Kia Elektro-Auto-Abo

Während Tesla, der ehemalige Spitzenreiter der Elektroautomobilindustrie, seinen Kunden Funktionen kostenlos zur Verfügung stellt, fordert Kia dafür neuerdings 89 Euro pro Jahr. Dass sich nicht alle über dieses Nutzungsupgrade freuen, war abzusehen. Obwohl Nutzer mithilfe des Abos ihr Auto personalisieren können, sind die Reaktionen auf die Neuerung teils negativ. Nicht alle Kunden wollen solche Abo-Modelle seitens der Hersteller einfach so hinnehmen und befürchten, auf lange Sicht immer mehr für ihr Auto draufzahlen zu müssen. Schade, denn der Kia EV9 bringt durchaus tolle Eigenschaften mit sich und wurde sogar zum „Women’s Worldwide Car of the Year 2024“ gewählt.