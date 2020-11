Amazon dreht auf: Zum Black Friday hat der bekannte Onlinehändler die Preise knallhart reduziert – es locken Rabatte von fast 50 Prozent. Auch Markengeräte für die Küche sind deutlich günstiger zu haben. Die sind nicht nur richtig praktisch, sondern sehen auch verdammt schick aus.

Der Black Friday ist das Shopping-Event des Jahres. Um Käufer anzulocken, überbieten sich Einzelhandel und Onlineshops mit satten Rabatten. Auch Amazon hat den Rotstift angesetzt und unter anderem Küchengeräte des Markenherstellers Severin reduziert. GIGA hat die besten Angebote zusammengefasst.

Amazon verkauft Glas-Wasserkocher von Severin günstiger

Den Anfang macht der Glas-Wasserkocher SEVERIN WK 3468, der bei Amazon jetzt für schmale 17,99 Euro zu haben ist – regulär müssen Käufer knapp 35 Euro zahlen. Hier winkt eine satte Ersparnis von fast 50 Prozent. Das Angebot ist nur einen Tag erhältlich. Highlight des Wasserkochers ist zweifellos das Gehäuse aus temperaturwechselbeständigem Glas. Das sieht nicht nur schick aus, Besitzer haben so auch stets im Blick, wann das Wasser bereits kocht. Ein herausnehmbarer Kalkfilter ist ebenso mit an Bord wie eine Dampfstopautomatik. Schnurlos ist der SEVERIN WK 3468 obendrein und bietet ein Fassungsvermögen von 1 Liter.

Bei bislang 555 Bewertungen erhielt der Severin-Wasserkocher hervorragende 4,5 von 5 möglichen Sternen und kommt bei Amazon-Kunden dementsprechend sehr gut an. Aus diesem Grund dürfte der Glas-Wasserkocher auch das renommierte „Amazon Choice“-Siegel tragen, wird also vom Onlinehändler direkt empfohlen.

Glas-Wasserkocher von Severin bei Amazon

Der Ursprung des Black Friday erklärt:

Severin-Toaster in Metallic Rot reduziert

Auch im Angebot ist der SEVERIN AT 2217 – ein schicker Automatik-Toaster aus gebürstetem Edelstahl in der Farbe Metallic Rot, der jetzt für 19,99 Euro angeboten wird. Normalerweise müssen Käufer 34,99 Euro zahlen. Der Severin-Toaster besitzt zwei Röstschächte für je eine Brotscheibe. Eine Röstzeitelektronik mit Temperatursensor soll in Kombination mit einer Brotscheibenzentrierung eine gleichmäßige Bräunung sicherstellen. Mit von der Partie sind auch ein Brötchenaufsatz und eine Krümelschublade. Der Severin-Toaster kommt bei aktuell 281 Bewertungen auf gute 4,5 von 5 Sterne und wird als „Amazon Choice“-Produkt ebenfalls direkt beworben. Weitere interessante Deals gibt es in unserer Übersicht der besten Angebote am Black Friday.