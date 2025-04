Von wegen unschuldig: Die überraschend nicht jugendfreie Bedeutung von „Macarena“

Wer „Macarena“ von Los Del Río hört, denkt an Partylaune und unbeschwerte Stimmung. Doch wer die Story hinter dem Ohrwurm erfährt, staunt nicht schlecht.

„Ey Macarena“ – mehr als Partylaune

Rafael Ruiz Perdigones und Antonio Romero Monge sind unter dem Namen Los Del Río bekannt und stehen seit Mitte der 60er-Jahre auf der Bühne. Nicht nur in Spanien selbst, sondern auch in Südamerika sind die Musiker keine Unbekannten. Ihr Repertoire umfasst traditionelle spanische Musik und verschafft ihnen einen gewissen lokalen Bekanntheitsgrad.

1992 sollte sich das Leben der beiden verändern. Sie waren zu einer Privatparty in Caracas eingeladen, bei der auch der Präsident Pérez anwesend war. Die Musiker hatten ausschließlich Augen für Diana Patricia Cubillán Herrera.

Die Flamenco-Tänzerin beeindruckte derart, dass Monge ihr zu rief: „Dale a tu cuerpo alegría Diana“ (im Deutschen: „Schenke deinem Körper Freude, Diana“). Der Satz blieb sofort hängen und das Musikerduo notiert sich die potenzielle Textzeile. Später änderten sie den Namen zu „Macarena“. Das Original könnt ihr auf Spotify streamen.

Das ist die eigentliche Botschaft des Songs

Im Song geht es um eine junge Frau, die gerne die neueste Mode trägt und sich in New York einen Freund suchen will. Dabei möchte sie sich nicht den gesellschaftlichen Normen und Werten unterordnen, auch wenn sie in einer männerdominierten Welt lebt.

In Spanien wurde „Macarena“ sofort zum Kassenschlager. Doch der Weg zum internationalen Sommerhit dauerte länger. Ein Radiomoderator aus Miami brachte den Stein ins Rollen. Eine Plattenfirma wurde aufmerksam und produzierte einen Remix, untermalt von Elektro-Sound, weiblichen Stimmen und englischem Text.

Nur der spanische Refrain blieb erhalten. Die neuen Strophen stellten die alte Message auf den Kopf und lässt „Macarena“ vergnügungssüchtig werden. Den Remix könnt ihr euch auf YouTube anschauen und anhören.

„Ey Macarena“ und kein Ende

„Macarena“ eroberte die US-amerikanischen Single-Charts. Es entstanden ein Musikvideo und eingängiger Tanz, der weltweit Nachahmer fand. Der Sommerhit des Jahres 1996 war geboren. Die beiden Interpreten blieben ihren Wurzeln treu und avancierten zum One-Hit-Wonder. Bis heute veröffentlichen die Vollblutmusiker weiterhin Alben mit traditioneller spanischer Musik.

Der Song ist immer noch in aller Munde. Am schlüpfrigen Text des Songs stört sich niemand. Ihr wollt den Tanz lernen? Dann findet ihr auf YouTube einige Erklärvideos:

