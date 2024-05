Vor dem Flip 6: Samsung Galaxy Z Flip 5 aktuell viel günstiger erhältlich

Samsung hat mit dem Galaxy Z Flip 5 vor fast einem Jahr ein Falt-Handy vorgestellt, welches insbesondere durch sein viel größeres Außendisplay besticht. Bevor der Nachfolger in Form des Galaxy Z Flip 6 vorgestellt wird, bekommt ihr das aktuelle Modell bereits viel günstiger.

Samsung Galaxy Z Flip 5 im Preisverfall

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 ist im August 2023 zum Preis von ab 1.199 Euro in Deutschland erscheinen. Seitdem ist viel Zeit vergangen und es kündigt sich bereits ein Nachfolger an. Vermutlich auch deswegen könnt ihr das aktuelle Modell bei verschiedenen Händlern viel günstiger bekommen. So verlangt MediaMarkt nur noch 747,06 Euro (bei MediaMarkt anschauen).

Samsung Galaxy Z Flip 5 mit 256 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2024 12:22 Uhr

Nicht einmal innerhalb eines Jahres ist der Preis des Klapp-Handys so um über 450 Euro gesunken. Und zum Preis von knapp unter 750 Euro kann man durchaus zugreifen. Dafür bekommt ihr ein wirklich solides Handy, das sich bewährt hat.

Was macht das Samsung Galaxy Z Flip 5 so besonders?

Samsung hat das Galaxy Z Flip 5 an vielen Stellen verbessert. Direkt ins Auge fällt das neue Außendisplay, auf dem ihr viel mehr machen könnt. Auch Apps wie YouTube oder Google Maps werden dort unterstützt. Da sich das Handy jetzt komplett zusammenklappen lässt, ist es flacher und so etwas kompakter. Die Kameras wurden per Software optimiert und für mehr Leistung sorgt der Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy als Prozessor, der schon im Galaxy S23 (Test) gezeigt hat, wie stark ein Handy sein kann. Mehr dazu in meinem Test:

Insgesamt ist das Galaxy Z Flip 5 also ein wirklich tolles Falt-Handy, welches an vielen entscheidenden Punkten verbessert wurde und durch den großen Preisverfall jetzt einen Preisbereich erreicht hat, der absolut in Ordnung geht. Wenn ihr kein 0815-Handy haben wollt, dann ist das definitiv eine gute Option. Der Preis könnte in Zukunft aber noch etwas weiter fallen, denn bald steht die Präsentation des Galaxy Z Flip 6 an.

