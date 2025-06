Vorwahl 212: Wer ist am Telefon und welche Betrugsmasche könnte dahinterstecken?

Die Vorwahl 212 lässt viele stutzig werden – steckt ein Betrugsversuch dahinter oder ist der Anruf harmlos? Die Antwort findet sich im Artikel.



Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

212 als Vorwahl: Wo kommt diese Nummer her?

Klingelt das Telefon, wandert der Blick automatisch zum Display. Ist die Nummer bekannt, wird oft direkt abgehoben. Taucht jedoch eine unbekannte Nummer auf, ist Vorsicht geboten – denn Fake-Anrufe nehmen zu. Eine Vorwahl wie 212 kommt vielen nicht vertraut vor, was nicht überrascht: Der Anruf stammt aus Marokko.

Anzeige

Es muss sich nicht zwingend um Betrug handeln. Zum Beispiel kann eine Firma euch versuchen zu erreichen, wenn ihr dort etwas gekauft habt. Marokko zählt zu den beliebtesten Reiseländern in Nordafrika. Es ist nicht ausgeschlossen, dass euch Freunde oder Bekannte von ihren Reiseeindrücken berichten wollen.

Wie ihr am besten mit Spam-Anrufen umgeht, erfahrt ihr in diesem Video:

Anzeige

Vorwahl 212: Fake-Anrufe aus Marokko erkennen

Fake-Anrufe aus Marokko sind nicht sehr wahrscheinlich, können aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Betrugsmaschen sind verschieden und lassen sich nicht immer sofort enttarnen.

Weit verbreitet sind Lockanrufe. Bei einem Ping-Anruf klingelt das Telefon nur kurz. Ihr sollt dazu gebracht werden, die Nummer zurückzurufen. Wer es tut, dem kann eine hohe Telefonrechnung blühen.

klingelt das Telefon nur kurz. Ihr sollt dazu gebracht werden, die Nummer zurückzurufen. Wer es tut, dem kann eine hohe Telefonrechnung blühen. Verspricht euch ein Anrufer mit der Vorwahl 212 einen hohen Gewinn für ein Preisausschreiben, an dem ihr gar nicht teilgenommen habt, liegt Vorschussbetrug vor. Um das Geld zu bekommen, sollt ihr zunächst selbst eine Gebühr überweisen.

Verwechslungsgefahr: Vorwahl 212 aus Deutschland?

Ruft euch eine unbekannte Nummer an, schaut genau hin. Steht 00212 oder +212 auf dem Display, stammt der Anruf aus Marokko. Lest ihr aber stattdessen 0212 ist der Anrufer näher als gedacht. Die 0212 ist die Ortsvorwahl von Solingen, einer kreisfreien Stadt in Nordrhein-Westfalen.

Anzeige

Bei einem Anruf aus dem Bergischen Land ist es wahrscheinlich, dass kein Betrug dahintersteckt. Vergewissert euch aber trotzdem, dass ihr jemand von dort kennt oder ihr euch den Anruf aus Solingen anders erklären könnt.

Wie könnt ihr euch vor Fake-Anrufen schützen?

Wer den Anruf nicht nachvollziehen kann, sollte ihn ignorieren. Wiederholen sich diese Calls, blockiert die Rufnummer in den Einstellungen eures Telefons oder den Whats-App-Kontakten.

Auch eine Spamschutz-App kann helfen, bekannte Betrugsnummern frühzeitig zu erkennen. Wichtig ist: keine persönlichen Daten am Telefon preisgeben – egal, wie seriös der Anruf klingt. Im Zweifel lieber auflegen und die Nummer online prüfen.