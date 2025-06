Vorwahl 36 auf dem Display? Wer ruft hier an und kann es Betrug sein?

Anrufer mit unbekannter Nummer führen nicht immer Gutes im Schilde. Wer ruft mit der Vorwahl 36 an und was kann der Anrufer wollen?

Vorwahl 36 – aus welchem Land kommt der Anruf?

Das Telefon klingelt und auf dem Display erscheint die Vorwahl 0036/+36? Dann habt ihr es mit einem Anruf aus Ungarn zu tun. Ihr kennt niemanden in Ungarn? Das muss noch nicht bedeuten, dass es sich um einen Fake-Anruf handelt. Vielleicht sind Freunde oder Bekannte am Balaton im Urlaub und möchten euch davon berichten.

Seltener ist der Anruf geschäftlicher Natur. Habt ihr in letzter Zeit mit einer ungarischen Firma Geschäfte gemacht, lässt sich ein Rückruf durchaus erklären. Habt ihr selbst vor, in nächster Zeit in Ungarn die Ferien zu verbringen, kann es sich um den Rückruf eines Reisebüros oder Hotels handeln, weil es zu Buchungsproblemen gekommen ist. Es gibt also einige Gründe, die gegen einen Betrug sprechen.

Dennoch solltet ihr die gängigsten Betrugsmaschen kennen. Das Video stellt sie euch vor:

Achtung Verwechslungsgefahr: Vorwahl 036 kommt aus Deutschland

Wer nicht genau hinschaut, kann sich auch irren, und annehmen, dass der Anruf aus Ungarn kommt. Lautet die Vorwahl 036, handelt es sich um einen Anruf aus Deutschland, genauer aus Thüringen.

Die Stadt Erfurt hat zum Beispiel die Vorwahl 0361. Ein Anruf aus Gotha wird durch 03621 angekündigt. Erscheint die Vorwahl 03681 auf dem Display, habt ihr einen Teilnehmer aus Suhl an der Strippe. Auch hier kann Betrug nicht vollständig ausgeschlossen werden, aber ihr könnt zumindest sicher sein, dass der Anruf nicht aus dem Ausland kommt.

Vorwahl 36 – was kann ich gegen Fake-Anrufe tun?

Ihr kennt niemanden in Ungarn und plötzlich bekommt ihr einen Anruf mit dieser Nummer. Am besten geht ihr zunächst nicht ans Telefon. Schreibt euch aber die Nummer unbedingt auf. Dann könnt ihr im Netz recherchieren, ob der Anrufer schon als Fake enttarnt wurde. Wollt ihr wissen, wer angerufen hat, könnt ihr es über die Rückwärtssuche des Telefons versuchen. Allerdings sind die wenigsten Fake-Nummern dort registriert.

Häufen sich die Anrufe mit der Vorwahl 36, ohne dass ihr eine Erklärung dafür habt, blockiert die Nummer. Normale Telefonkontakte lassen sich über das Menü des Gerätes blockieren. Whatsapp-Kontakte werden über die App blockiert.

Anrufe mit der internationalen Vorwahl 0036/+36 kommen aus Ungarn. Betrug muss nicht dahinterstecken. Es kann sich um eine Nachricht von Urlaubern handeln oder es sind geschäftliche Anliegen zu klären. Lässt sich beides ausschließen, ist es ratsam, den Anruf zu ignorieren und im Wiederholungsfall die Nummer zu blockieren.