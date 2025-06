Vorwahl +41 (0041): Wer steckt hinter der Nummer?

Aus aller Welt ist man heutzutage per Anruf oder WhatsApp erreichbar. Ruft jemand mit der Vorwahl 41 an, gehört sie einem Anrufer aus einem deutschen Nachbarland.

Anrufe mit der Vorwahl 41: Seriös oder Betrug?

Die Vorwahl +41 oder 0041 könnt ihr der Schweiz zuordnen. Anders ist es, wenn die 041 als Ortsvorwahl gilt, die zwischen der Ländervorwahl und der lokalen Telefonnummer steht: Dann kommen die Anrufe konkret aus der Zentralschweiz und dem Kanton Luzern.

Wer steckt hinter dem Anruf?

Nun stellt sich die Frage, ob ihr Kontakte in die Schweiz habt, der eine Kontaktaufnahme aus der Region rechtfertigt. Ansonsten könnte es möglich sein, dass sich jemand verwählt hat. Obwohl aktuell keine Informationen zu konkreten Betrugsanrufen aus der Schweiz kursieren, könnte es sich aber immer auch um sogenannte Ping-Calls handeln.

Bei Ping-Calls versuchen Betrüger euch zum Zurückrufen zu bewegen und Daten, persönliche Informationen oder Geld zu bekommen. Eventuell versucht ein Unbekannter per WhatsApp aber auch einen Virus auf eurer Smartphone zu übertragen. Weitere Maschen für Telefonbetrug zeigen wir euch in unserem Video:



So reagiert ihr bei unbekannten Anrufern richtig

Ob nun wirklich Betrug hinter der Nummer des Anrufers steckt oder nicht: Kennt ihr niemanden, der euch aus der Schweiz erreichen könnte, solltet ihr gar nicht erst zurückrufen. Warnungen gibt für eine ganze Liste an Telefonnummern, insbesondere für Anrufe aus dem asiatischen, afrikanischen und südamerikanischem Raum. Verdächtig sollte euch also eine Vorwahl wie die aus Indien oder beispielsweise aus Mexiko vorkommen, wenn dort kein Bekannter und kein Familienmitglied lebt.

Im besten Fall ignoriert ihr einfach die Kontaktaufnahme und blockiert die Nummer. Klickt niemals auf Links in Nachrichten von Unbekannten. Seid ihr aus Versehen rangegangen, sollte ihr niemals sensible Daten per Telefon herausgeben oder bestätigen. Erst recht nicht, wenn euch jemand unter Druck setzt oder Versprechungen macht. Keine seriösen Anbieter oder behördlichen Stellen würden sich auf diese Art bei euch melden.



