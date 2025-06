Vorwahl 45? Wer ruft an und ist der Anruf seriös?

Eine unbekannte 45er-Vorwahl kann harmlos sein oder Betrug verbergen. Woher der Anruf wirklich kommt und worauf man achten sollte.



Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

45 als Vorwahl: Woher kommen solche Anrufe?

Erscheint die Vorwahl 0045 oder +45 auf dem Display, handelt es sich um einen Anruf aus dem Ausland. Das ist die internationale Ländervorwahl von Dänemark. Es steckt nicht immer Betrug dahinter. Es kann zum Beispiel sein, dass sich Freunde in Dänemark im Urlaub aufhalten und einen Gruß nach Hause senden wollen.

Anzeige

Harmlos sind auch Anrufe von Firmen, die ihren Sitz in Dänemark haben. Vielleicht hat eine deutsche Firma, bei der ihr etwas gekauft habt, eine Niederlassung in Dänemark und es gibt Rückfragen zur Bestellung. Habt ihr Ferien in Dänemark gebucht, können ebenfalls vor Ort Fragen auftauchen.

In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr mit Spam-Anrufen richtig umgeht:

Anzeige

Vorwahl 45 – Fake-Anrufe aus Dänemark erkennen

Nicht selten sind Anrufe aus Dänemark jedoch Betrug. Erscheint ein Anruf in Abwesenheit auf dem Display und ihr erkennt die Vorwahl 45, ruft nicht zurück. War der Anruf seriös, wird sich der Anrufer wieder bei euch melden.

Wenn nicht, kann es sich um einen Ping-Anruf handeln. Die Betrüger klingeln nur kurz an und möchten euch zu einem Rückruf bewegen. Das kann hohe Folgekosten haben.

Eindeutig um Betrug handelt es sich auch, wenn sich der dänische Zoll oder eine vermeintliche Steuerverwaltung bei euch melden und euch eine Steuererstattung versprechen, wenn ihr persönliche Daten preisgebt. Beendet den Anruf unverzüglich. Damit ihr nicht erneut einen Fake-Anruf mit der Vorwahl 45 erhaltet, blockiert die Nummer anschließend.

Verwechslung nicht ausgeschlossen: Vorwahl 45 aus Deutschland

In Dänemark gibt es keine Ortsvorwahlen. Daher lässt sich auf den ersten Blick nicht eingrenzen, woher der Anrufer stammt. Nach der 0045 als Vorwahl folgt eine achtstellige Anschlussnummer. Ein Anruf aus Dänemark kann so leicht mit einem Telefonat aus Deutschland verwechselt werden.

Anzeige

Die Ortsvorwahl im deutschen Netz für Lübeck und Umgebung lautet 045. Travemünde hat zum Beispiel die Vorwahl 04502. Urlauber in Timmendorfer-Strand rufen mit der 04503 an. Wer sich in Lübeck aufhält, kann mit der Vorwahl 0451 erreicht werden.

Fake-Anrufe erkennen und verhindern – so geht’s

Unerwünschte Anrufe sind ärgerlich, lassen sich aber mit ein paar einfachen Schritten gut in den Griff bekommen:

Unbekannte Nummern am besten nicht zurückrufen.

Verdächtige Nummern direkt blockieren oder sperren.

Persönliche Daten nicht leichtfertig online teilen.

Die eigene Rufnummer nicht öffentlich in sozialen Netzwerken posten.

Rufnummern-Sperrlisten nutzen und im Handy den Spam-Filter aktivieren.

So bleibt das Handy frei von lästigen Fake-Anrufen und Betrüger haben kaum eine Chance, euch zu erreichen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.