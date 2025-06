Vorwahl +57 (0057) meldet sich – Vorsicht vor Betrug

Versucht euch eine Nummer mit der Vorwahl +57 zu erreichen, ist Vorsicht geboten. Häufig stecken Betrüger dahinter. So reagiert ihr richtig.

Aus welchem Land ist die Vorwahl 0057?

Die Vorwahl +57 oder 0057 gehört zu Kolumbien. Vielleicht habt ihr Freunde oder Verwandte in diesem Land und es besteht kein Grund zur Sorge. Kennt ihr jedoch niemanden aus Kolumbien und plant auch keine Reise dorthin, solltet ihr skeptisch sein. Denn häufig verbergen sich Betrüger hinter solch einer Nummer.

Diese müssen nicht einmal wirklich in Kolumbien sitzen. Es ist möglich, die eigene Herkunft mit internationalen Telefonnummern zu verschleiern. Auf den ersten Blick wirkt die +57 sogar recht vertraut, da wir in Deutschland beispielsweise die 057 als Vorwahl haben.

+57 schreibt oder ruft an: So reagiert ihr richtig

Ruft euch eine Nummer aus dem Ausland an, solltet ihr lieber nicht rangehen. Nehmt den Anruf keinesfalls mit einem „Ja“ an, da dieses Wort sonst aufgenommen und aus dem Zusammenhang gerissen werden kann. Betrüger nutzen eure vermeintliche Zustimmung so beispielsweise, um Verträge abzuschließen.

Gebt zudem niemals persönliche Daten am Telefon preis, erst recht nicht eure Bankdaten. Habt ihr einen verpassten Anruf mit der +57 als Vorwahl auf dem Display, ruft nicht zurück. Es kann ein Ping-Anruf dahinterstecken, der mit hohen Kosten verbunden ist.

Erhaltet ihr eine WhatsApp-Nachricht von einer Nummer mit 0057, blockiert den Absender. Geht nicht auf vermeintlich tolle Jobangebote, gefälschte Gewinnspiele oder andere lockende Texte ein.

So schützt ihr euch vor der Betrugsmasche

Erhaltet ihr regelmäßig Nachrichten oder Anrufe mit internationaler Vorwahl, setzt ihr diesem ganz leicht ein Ende. So schützt ihr euch vor Betrügern, die nur eure Daten stehlen und so an Geld kommen wollen:

Ignoriert die Kontaktversuche von unbekannten Absendern mit internationaler Vorwahl.

von unbekannten Absendern mit internationaler Vorwahl. Blockiert bei WhatsApp Anrufe unbekannter Nutzer.

Anrufe unbekannter Nutzer. Auch am iPhone lassen sich ganze Nummern und Vorwahlbereiche blockieren.

