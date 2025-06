Vorwahl 61: Wer ruft an und wann ist Vorsicht geboten?

Die Vorwahl 61 wirkt harmlos, kann aber Fragen aufwerfen: Wer ruft da an? Und könnte es sich dabei um einen Betrugsversuch handeln?



Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

61 als Vorwahl: Woher kommt die Nummer?

Steht am Anfang der Nummer die 0061 oder +61, kommt der Anruf aus Australien. Stammt der Anruf aus Sydney, lautet die Vorwahl 0061-27. Die Zahlenkombination 0061- 39 kündigt einen Anruf aus Melbourne an. Erscheint die 0061-87 auf dem Display, ist ein Anrufer aus Canberra in der Leitung.

Anzeige

Ihr kennt niemanden in Australien? Vielleicht hält sich ein Freund oder Bekannter gerade dort auf und möchte mit euch sprechen. Dann könnte es sich um einen seriösen Anruf handeln und euer Gesprächspartner wundert sich vielleicht, warum er euch nicht erreichen kann.

Seriöse Anrufe aus Australien können von Unternehmen oder Reiseveranstaltern stammen, die eine Rückfrage zu Bestellungen oder Reisebuchungen haben. Es ist auch möglich, dass sich jemand schlicht verwählt hat.

Wie ihr mit unerwünschten Spam-Anrufen umgeht, erfahrt ihr in diesem Video:

Anzeige

Vorwahl 61: Betrüger am Telefon?

Betrüger nutzen aktuell vermehrt ausländische Nummern, um an persönliche Daten und Kontoverbindungen zu gelangen. Klingelt es nur kurz, handelt es sich wahrscheinlich um einen Ping-Anruf. Wer die Nummer zurückruft, muss mit hohen Gebühren rechnen. Ruft in diesem Fall besser nicht zurück.

Um weitere Fake-Anrufe aus Australien auszuschließen, blockiert die Rufnummer in eurem Telefon. Notiert euch die Nummer und recherchiert im Netz, ob diese schon als Betrug enttarnt wurde. Vermutet ihr Telefonbetrug, könnt ihr die Homepage der Bundesnetzagentur aufrufen und die mögliche Fake-Nummer in ein Beschwerdeformular eintragen.

61 als Vorwahl: Wer kann noch anrufen?

Nicht immer muss der Anruf aus Australien kommen. Auch ein Anruf aus Deutschland ist möglich. Dann steht allerdings nicht die internationale Vorwahl 0061 auf dem Display, sondern nur 061. Diese Ortsvorwahl ist Bad Soden, Hofheim, Eschborn und anderen Ortschaften im Main-Taunus-Kreis zugeordnet.