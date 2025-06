Vorwahl +90 (0090) ruft an: Wer steckt dahinter?

Ruft eine unbekannte Nummer an, zögert ihr womöglich: Hinter der Vorwahl +90 verbergen sich nicht nur nett gemeinte Anrufe. Wer dahintersteckt? Wir erklären es.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Woher kommen Anrufe mit +90?

Die Ländervorwahl +90 lässt sich der Türkei und der Türkischen Republik Nordzypern zuordnen. Ob ihr dabei eine doppelte Null vor der „90“ seht oder nicht, ist unerheblich. Habt ihr Verwandtschaft oder Freunde dort, könnt ihr die Nummer schnell zuordnen. Doch auch Betrüger rufen aus dieser Ecke der Welt an.

Anzeige

Betrügerische Ping-Anrufe aus der Türkei

Nicht jeder Anrufer aus der Türkei oder aus Nordzypern muss gleich ein Betrüger sein. Eventuell hat sich jemand einfach verwählt, während er Verwandte in Deutschland anrufen wollte. Vielleicht habt ihr eine Reise in diese Region gebucht und das Hotel setzt sich mit euch in Verbindung. Dennoch gibt es immer mal wieder Berichte von sogenannten Ping-Anrufen mit der Ländervorwahl +90.

Dabei klingelt euch jemand an, gibt euch aber keine Chance, den Anruf rechtzeitig anzunehmen. Stattdessen ruft ihr vielleicht noch zurück und zahlt eventuell Hunderte Euro pro Rückruf. Handelt es sich um einen Ping-Anruf, könnt ihr ihn bei der Bundesnetzagentur melden.



Die Masche mit den Textnachrichten

Möglich ist es aber auch, dass euch jemand mit der Vorwahl 0090 eine WhatsApp oder SMS zukommen lässt. Manchmal handelt es sich um Werbeangebote. Die Liste an möglichen Betrugsmaschen ist jedoch recht lang: Gefälschte Service- oder Supportnachrichten irgendwelcher Dienste und Anbieter, die ihr nutzt, passen genauso ins Muster wie Nachrichten, um euch von irgendwelchen Strafen oder Gewinnen überzeugen zu wollen.

Anzeige

Bleibt immer skeptisch – niemand wirft euch Geld hinterher. Und seriöse Behörden wie Polizei und Co. melden sich nicht per WhatsApp.

Ihr glaubt, ihr kennt schon alle faulen Tricks? In diesem Video bekommt ihr einen Überblick über die Betrugsmaschen per Telefon:



Telefonbetrug: Diese Maschen sollte man kennen Abonniere uns

auf YouTube

Anzeige

So reagiert ihr auf unbekannte Anrufer

Mittlerweile sollte jedem klar sein, dass man unbekannten Anrufern – egal wie sie sich vorstellen – nicht einfach per Telefon sensible Daten wie Passwörter oder Bankverbindungen weitergibt. Auch Links, die in WhatsApp geschickt werden, solltet ihr nie einfach anklicken.

Um zu überprüfen, um wen es sich bei dem Anruf handelt, lohnt sich eine schnelle Google-Suche. Manchmal gibt es schon Warnungen. Ansonsten ruft einfach keine unbekannten Nummern zurück – gerade nicht, wenn die Anrufe aus dem Ausland zu kommen scheinen. Nerven euch die ständigen Anrufe, blockiert die Nummer.