VW mahnt: E-Autos benötigen dringend mehr staatliche Unterstützung

In den nächsten Jahren sollen immer mehr E-Autos auf unseren Straßen fahren. Die VW-Betriebsratschefin fordert dafür eine stärkere staatliche Stütze.

Vor allem nach dem durch die Bundesregierung durchgeführten Ende des Umweltbonus auf E-Autos haben es Autohersteller in Bezug auf Elektro-Autos zurzeit schwer. Schließlich sollen vor allem innerhalb der nächsten Jahre mehrere Millionen E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs sein und so den Verbrenner Stück für Stück ablösen. Für die VW-Betriebsratschefin ist vor allem der Staat in der Pflicht, E-Autos stärker zu fördern und nicht bloß darüber zu reden.

VW: Was fordert die Betriebsratschefin Cavallo vom deutschen Staat?

Insgesamt sollen bis 2023 etwa 15 Millionen Elektroautos in Deutschland auf den Straßen sein. Laut Daniela Cavallo sei dies aber ziemlich unrealistisch, wenn die Bundesregierung nicht bald endlich unterstützend in diesem Bereich wirkt. Gewisse Vorgaben für E-Autos seien demnach nur ein Schritt, aber noch lange nicht alles. Cavallo sehe es derzeit entsprechend als unrealistisch an, das geforderte Ziel von 15 Millionen E-Autos zu erreichen, wenn die vorhandenen Pläne nicht weiterentwickelt werden würden.

E-Autos: Hindernisse und keine helfende Hand von Seiten der Bundesregierung?

Dass die Bundesregierung die Förderung von E-Autos kurzfristig abgeschafft habe, sei daher für Cavallo alles andere als hilfreich. Es liegt hier eben nicht an den Autoherstellern alleine, solche umwelt- und ressourcenbewussten Ziele zu erreichen.

Laut Cavallo sei es demnach auch nicht richtig, vom Plan abzurücken, spätestens 2035 gar keine Verbrenner mehr auf deutschen Straßen zu sehen. Solche Überlegungen seien für Cavallo extrem kritisch zu betrachten. Allerdings sieht die VW-Betriebsratschefin auch VW selbst in der Verantwortung, denn bislang gäbe es noch kein Elektro-Auto als Einstiegsmodell. Demnach sei ein E-Modell für unter 20.000 Euro extrem wichtig.