Wacken 2024 im Live-Stream: Übertragungen heute mit Scorpions & mehr

Die Wacken-Woche hat begonnen und die ersten Metal-Heads haben ihre Zelte aufgeschlagen. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Acts vom Wacken im Live-Stream übertragen. Die ersten Konzerte gab es bereits am Mittwoch. Heute, am Donnerstag, den 1. August, geht es mit den nächsten Live-Übertragungen weiter.

Seit 12:00 Uhr werden die Acts vom Wacken-Festival heute live übertagen. Dazu schaltet ihr kostenlos bei Magenta Musik ein. Eines der Festival-Highlights steigt heute Abend ab 22:15 Uhr mit dem Konzert der Rock-Legenden Scorpions.

In diesem Jahr findet das Festival vom 31. Juli bis zum 3. August statt. Wer keine Karte bekommen hat und nicht den Weg nach Schleswig-Holstein macht, kann ab heute bis zum Wochenende bei MagentaTV und Magenta Musik zu vielen Auftritten im Live-Stream einschalten. Bei Facebook und TikTok werden ebenfalls einige Konzerte übertragen.

Auf dem Plakat seht ihr alle bestätigten Acts für 2024:

Wacken 2024 im Live-Stream: Zeitplan der Übertragungen

MagentaMusik wird die Konzerte auf den großen Bühnen „Faster“ & „Harder“ sowie von „Bullhead City“ zeigen. Schon um 12:00 Uhr geht es los. Das Live-Stream-Programm von Wacken bei Magenta Musi:

Mittwoch, 31.07.2024:.

12:00 Uhr: Crystal Viper

13:05 Uhr: MB Caucasian Republics & Turkyie

13:30 Uhr: Butcher Babies

15:15 Uhr: Girlschool

16:00 Uhr: Bülent Ceylan

17:00 Uhr: The Warning

17:45 Uhr: The Darkness

19:00 Uhr: Tina Guo

19:45 Uhr: Flogging Molly

21:00 Uhr: Suz Quatro

22:00 Uhr: In Extremo

23:15 Uhr: Blind Channel

So geht es am Donnerstag, 1. August, weiter:

12:00 Uhr: Dio Disciples

13:45 Uhr: The Sweet

15:00 Uhr: Skyline

15:30 Uhr: Armored Saint

16:15 Uhr: Rage

17:30 Uhr: Axel Rudi Pell

17:30 Uhr: Mr. Big

19:00 KK's Priest

19:45 Uhr: Alligatoah

20:30 Uhr: Accept

22:00 Uhr: Opeth

22:15 Uhr. Scorpions

00:15 Uhr: Mambo Kurt

Am Freitag sehen diese Übertragungen auf dem Live-Stream-Zeitplan:

12:00 Uhr: Blues Pills

12:30 Uhr: Sonata Artctica

13:45 Uhr: The Amity Affliction

13:45 Uhr: Ankor

15:00 Uhr: Beast In Black

15:30 Uhr: Zebrahead

16:05 Uhr: Ankor

17:15 Uhr: Whitechapel

17:30 Uhr: Feuerschwanz

19:00 Uhr: Whitechapel

19:00 Uhr: Baroness

20:30 Uhr: Blind Guardian

20:45 Uhr: Knorkator

22:45 Uhr: Unleash The Archers

00:15 Uhr: Tobias Sammet's Avantasia

Am Samstag ist der letzte Festival-Tag. Dann gibt es diese Übertragungen:

11:30 Uhr: Tankard

12:00 Uhr: Fiddler's Green

12:45 Uhr: Raven

13:45 Uhr: Emil Bulls

14:00 Uhr: Oomph!

15:15 Uhr: Dragonforce

15:30 Uhr: Red Fang

16:30 Uhr: Sebastian Bach

17:15 Uhr: Bury Tomorrow

17:45 Uhr: Testament

19:00 Uhr: Motionless In White

19:15 Uhr: Behemoth

20:45 Uhr: Amon Amrath

22:30 Uhr: Promoters Farewell

22:45 Uhr: Mayhem

23:00 Uhr: Architects

Änderungen im Zeitplan sind jederzeit möglich. Welche Acts im Nachgang „on demand“ verfügbar sein werden, steht noch nicht fest.

Running Order: Wer spielt wann?

Mitte Juni 2024 wurde die erste Version der Running-Order mit den Zeiten veröffentlicht. So können Festival-Besucher schon jetzt planen, welche Bands sie wann sehen und sich ärgern, falls es Überschneidungen gibt. Hier geht es zum Zeitplan. Beachtet, dass es noch Änderungen geben kann. Wetterbedingt können auch kurzfristig noch Pläne durcheinander gebracht werden. Unter anderem sollte man sich diese Uhrzeiten merken:

Donnerstag, 1. August 2024, 22:15Uhr, Harder Stage: Scorpions

Freitag, 2. August 2024, 19:00 Uhr, Harder Stage: Gene Simmons

Freitag, 2. August 2024, 22:30 Uhr, Harder Stage: Korn

Samtag, 3. August, 20:45 Uhr, Harder Stage: Amon Amarth

Alle Zeiten findet ihr hier.

Wacken 2024: Diese Bands sind dabei

Beim abschließenden Festival-Abend am Samstag gab es neben dem traditionellen Gruß der Veranstalter auch die erste Bandwelle. Diese Acts stehen im Line-Up von Wacken 2024:

Accept

Alcatrazz

Alligatoah

Amon Amarth

Ankor

Anneke van Giersbergen

April Art

Aquilla

Archalc

Architects

Armored Saint

As Everything Unfolds

Asagraum

Asenblut

Asrock

Avantasia

Axel Rudi Pell

AenoiK

Baroness

Beast In Black

Beasto Blanco

Beguiler

Behemoth

Betontod

Blaas of Glory

Black Sabbitch

Black Tooth

Blackbriar

Blind Channel

Blind Guardian

Blues Pills

Bokassa

Brutus

Bülent Ceylan

Bury Tomorrow – Record Release Show

Butcher Babies

Bülent Ceylan

Cherie Currie

Chuan Tzu

Corvus Corax

Cradle of Filth

Crisix

Crystal Viper

Dear Mother

Deimos Dawn

Die Habenichtse

Dokken

Doomsday Astronaut

DragonForce

Drone

Einherjer

Embryonic Autopsy

Emil Bulls

Endstille

Equilibrium

Etterna

Evile

Extrabreit

Exumer

Feuerschwanz

Fiddler's Green

Five Penalties

Fleshless Entitiy

Flogging Molly

Flotsam & Jetsam – Special Oldschool Set

Future Palace

Gaupa

Gene Simmons

Girlschool

Growling Creatures

Half Me

Hämatom

Heidevolk

Hellripper

Hirax

Hitten

Ignea

In Extremo

Incantation

Info (Metal Battle South America Northern Region)

Inherited (Metall Battle Netherlands)

Infected Union

Insomnium

Jaya The Cat

Jesus Piece

Jet Jaguar

John Coffey

Jungle Rot

Junkwolvz (Metal Battle Greece)

Karabiner (MEtal Battle Ukraine)

Kasck

KK's Priest

Koenix

Korn

Knorkator

Kupfergold

Liv Kristine

Massive Wagons

Mayhem – Exclusive 40th Anniversary German Festival Show

Messiah

Metalklapa

Mister Mistery

Misery Oath

Motionless In White

Mr. Big

Nachtblut

Necrotted

Objector

Oomph!

Opeth

Paddy and the Rats

Paramena

Pain

Persefone

Phantom Excaliver

Planet Of Zeus

Portrait

Poseydon (Metal Battle Belgium)

Prey For Nothing

Primal Fear

Primordial

Rage

Raven

Red Fang

Robse

S.D.I.

Sebastian Bach (35th Anniversary Show)

Scorpions – 40th Anniversary Show

Shredhead

Sick Of It All - exclusive 30th anniversary of „Scratch The Surface“ Show

Skeletal Remains

Skiltron

Skyline

Soil - Special „Scars“-Show

Sonata Arctica

Source of Rage

Spiritbox

Sunken State (Metal Battle Sub Saharan Africa)

Suzi Quatro

Swartzheim

Svartsot

Sweet

Tankard (Special Frühschoppen Show)

Tessia (Metal Battle Norway)

Testament

Textures

The 69 Eyes

The Amity Affliction

The Baboon Show

The Black Daliah Murder

The Darkness

The Warning

Thyrfing

Trelldom

Tri State Corner

Turbowitch (Metal Battle Hungary)

Uada

Uli Jon Roth

Unleash The Archers

Van Canto

Vanaheim

Varang Nord

Voidbomb (Metal Battle Portugal)

Vio-Lence - 2024 Germany exclusive festival appearance

Vogelfrey

Vreid - 30 Years of Sognametal / exclusive show for W:O:A

Walkways

Wasted Land

Watain - exclusive „lawless darkness“ Show

Whitechapel

Wolf

Xandria

Zebrahead

Das Wochenende läuft unter dem Motto „Witches & Warlocks“. Der Ankündigungs-Trailer gibt eine Vorschau auf die ersten Bands und das, was Metal-Fans im kommenden Jahr erwarten wird:

(Quelle: Wacken.com)

Wann ist Wacken 2025 und gibt es noch Tickets?

Einen offiziellen Termin für Wacken 2025 gibt es noch nicht. Spätestens beim „Promoters Farewell“ am Festival-Samstag dürften die Daten aber von den Veranstaltern bekannt gegeben werden, Dann wird es vermutlich auch die ersten Bands für das nächste Jahr geben. Bereits jetzt kann man sich in die Mailing-Liste eintragen, um über den Ticket-Vorverkauf, Termin und weitere Informationen zum Wacken 2025 auf dem Laufenden zu bleiben. Hier geht es zur Anmeldung.

Wer sich Tickets für die kommenden Festival-Jahre sichern möchte, kann an der „Deutschen Fernsehlotterie“ teilnehmen. Mit etwas Glück gewinnt man dort ein „Wacken-Jahres-LOS“, das zum Eintritt für die nächsten 3 Festivals berechtigt.

Wacken: Termin & Tickets

Kurzentschlossene und alle, die beim offiziellen Vorverkauf leer ausgegangen sind, bekommen in der Wiederverkaufsplattform noch eine Ticket-Chance zu erhalten. In der Ticketbörse können Käufer ihre Karten auf offiziellem Wege wieder verkaufen. Hier geht es zur Ticketbörse.

Zwar waren die Eintrittskarten kurz nach dem Verkaufsstart schnell ausverkauft, in der offiziellen Ticketbörse gab es aber für das Event im letzten Jahr immer wieder Käufer, die doch nicht auf das Festival können. In der Börse bekommt man die Karten zum Normalpreis, allerdings fällt eine zusätzliche „Bearbeitungsgebühr“ an. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Tickets außerhalb der offiziellen Plattform nicht gekauft werden sollten. Das gilt sowohl für Wacken 2024 als auch für die Eintrittskarten für Wacken 2025 und vor allem für Plattformen mit Tickets aus zweiter Hand wie Viagogo oder Kleinanzeigen.

Wer es nicht zum diesjährigen Festival geschafft hat oder noch einmal seine Erinnerungen auffrischen will, kann ausgewählte Auftritte aus Wacken 2023 im Stream online verfolgen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.