Anfang Februar steht wieder eine Wahl an: In Berlin wird die Abgeordnetenwahl aus dem Jahr 2021 wiederholt. Damit vor allem Unentschlossene keine Ausrede haben, am Wahlsonntag nicht zum Wahllokal zu gehen, hilft euch auch 2023 der Wahl-O-Mat bei der Auswahl der richtigen Partei. Noch ist das Tool nicht verfügbar. Ab wann kann man die Fragen zur Abgeordnetenwahl 2023 in Berlin im Wahl-O-Mat beantworten und herausfinden, mit welchen Parteien man die höchste Übereinstimmung hat?

Mitte Januar 2023 wurde der Wahl-O-Mat noch nicht aktualisiert. Ihr müsst euch also noch etwas gedulden. Startschuss für die neuen Fragen zur Abgeordnetenwahl 2023 in Berlin soll am 25. Januar 2023 sein. Am kommenden Montag könnt ihr euch also wieder durch Thesen klicken, um Übereinstimmungen mit den zur Wahl stehenden Parteien zu finden.

Hinweis: Die Betreiber des Wahl-O-Mats selbst geben an, dass es sich bei dem Angebot um keine Wahlempfehlung, sondern um ein Informationsangebot handelt. Ihr solltet also die Partei mit der höchsten Übereinstimmung nicht blind wählen, sondern euch über den Wahl-O-Mat hinaus mit den verschiedenen Programmen und Plänen der Parteien zur Abgeordnetenwahl 2023 auseinandersetzen.

Die Umfrage kann man in jedem Browser ausführen. Der Wahl-O-Mat steht aber als App gratis zum Download für Android-Smartphones und iPhones zur Verfügung. So könnt ihr die Fragen auch unterwegs beantworten.

„Wen soll ich wählen?“: Was wird in Berlin gewählt?

Am 12. Februar 2023 ist in der Hauptstadt Berlin wieder Wahltag. Dabei wird die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses und der Bezirksverordnetenversammlungen gewählt. Mit eurem Kreuz könnt ihr unter anderem beeinflussen, ob die 2021 gewählte Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) weiterhin im Amt bleibt. In Teilen Berlins muss zudem die Bundestagswahl wiederholt werden. Grund hierfür sind Pannen und Mängel bei den Wahlen im Jahr 2021. So gab es damals auch nach 18 Uhr noch an einigen Wahllokalen lange Schlangen. Zudem fehlten an einigen Wahlstationen Stimmzettel oder es wurden falsche Stimmzettel ausgegeben.

Nicht zur Wahl gehen und meckern ist einfach, hilft aber niemandem. Das Wahlrecht ist eine der Hauptsäulen der Demokratie. Viele wollen aus „Protest“ nicht zur Wahl gehen. Doch gegen wen protestiert man da? Und welche Protestbotschaft kommt mit der Wahlverweigerung? Wer nicht wählt, lässt andere für sich entscheiden. Jede fehlende Stimme kann beeinflussen, wer das Land die nächsten Jahre gestalten wird. Leicht veranschaulicht:

Fall A: 100 Leute gehen wählen, 5 davon stimmen für Partei X = Partei X hat 5 Prozent und ist im Bundestag.

Fall B: 101 Leute gehen wählen, 5 davon stimmen für Partei X = Partei X hat 4,95 Prozent und ist NICHT im Bundestag.

„Welche Partei soll ich wählen“? So funktioniert der Wahl-O-Mat

Ausreden, nicht zu wählen, gibt es nicht. Vielfach stellt sich aber noch die Frage: „Welche Partei soll ich wählen?“ Eine mögliche Antwort präsentiert euch der Wahl-O-Mat. Bereits seit 2002 gibt es das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung.

Die Anwendung kann kostenlos und ohne zusätzliche Installation im Browser am PC geöffnet werden.

Alternativ findet ihr die Wahl-O-Mat-App als Download für Android-Smartphones und iPhones.

für Android-Smartphones und iPhones. Der Wahl-O-Mat ist nicht dazu da, online zu wählen, sondern gibt lediglich eine Orientierungshilfe für unentschlossene Wähler.

Das Tool präsentiert mehrere Fragen, die das gesellschaftliche und politische Leben betreffen.

Zu jeder Position kann man seine Zustimmung oder Ablehnung per Mausklick äußern. Auch eine neutrale Meinung lässt sich auswählen.

Einzelne Aussagen lassen sich priorisieren, sodass diese für das Ergebnis höher gewichtet werden.

Abschließend wählt ihr die Parteien aus, die für euch in Frage kommen. Ihr könnt aber auch alle Kandidaten für das Ergebnis in Betracht ziehen.

Eure Antworten werden abgeglichen und bekommt die Partei vorgeschlagen, die am meisten mit euren Positionen übereinstimmt.

Neben dem Parteivorschlag bietet der Wahl-O-Mat viele Hintergrundinformationen zur anstehenden Wahl und den Parteien mit ihren Programmen. Beachtet jedoch, dass der Wahl-O-Mat nicht alle Parteiprogramme und Themen vollumfänglich abbildet. Das Tool dient als Orientierungshilfe, soll aber keine strikte Wahlempfehlung liefern. Es wird also empfohlen, sich spätestens nach dem Ergebnis das Parteiprogramm der entsprechenden Parteien anzuschauen.

Nach dem Update auf die Berlin-Wahl 2023 habt ihr rund 3 Wochen Zeit, eure Wunschpartei mit Hilfe des Wahl-O-Mats zu finden. Eure Stimme zählt!

Die Alternative zum Wahl-O-Mat: Wahlswiper

Vor allem jüngere Generationen tindern, was das Zeug hält. Was liegt also näher, als nicht nur die Partnerwahl, sondern auch die Parteiwahl über das „Swipe“-Prinzip zu ermöglichen. Hier kommt die Wahl-O-Mat-Alternative „Der Wahlswiper“ ins Spiel. Anders als beim Standard-Wahlhelfer muss bei den Fragen nicht auf „Ich stimme zu“ oder „Ich stimme nicht zu“ gedrückt werden.

Bildquelle: Wahlswiper

Stattdessen wischt ihr auf dem Handy-Bildschirm nach rechts, wenn ihr mit einer Position übereinstimmt und nach links, wenn ihr den Standpunkt ablehnt. Für Zusatzinformationen sorgen in die Wahlhelfer-App integrierte Videos. Auch der Wahlswiper kann kostenlos verwendet werden. Dabei steht sowohl eine App für Android und iPhone als auch eine Version für den Browser am PC zur Verfügung. Der Wahlswiper zur Abgeordnetenwahl 2023 startet voraussichtlich am 18. Januar 2023.

WahlSwiper MOVACT GmbH

WahlSwiper - Finde deine Parte MOVACT

Bei den vergangenen großen Wahlen bot auch „Der Postillon“ eine Wahl-O-Mat-Alternative an. Wer es nicht ganz mit der trockenen Politik hat, findet hier ein wenig Unterhaltung. Im Postill-O-Mat stimmt ihr für oder gegen Aussagen wie „Für Familien mit Kindern sollte es weniger schlechtes Wetter geben“ oder „Gulasch ist ein köstliches Gericht“. Noch gibt es aber keine Version für 2023. Ihr könnt aber im alten „Postill-O-Mat“ stöbern und schmunzeln.