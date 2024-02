Waipu.tv senkt die Preise: Wer mehr für Fernsehen zahlt, ist verrückt geworden

Fernsehen ist teuer geworden: Wer Privatsender wie RTL oder ProSieben in HD schauen will, muss ordentlich in die Tasche greifen. Umso bemerkenswerter ist ein aktuelles Angebot von Waipu.tv. Der TV-Streaming-Anbieter bietet sein bestes Abo jetzt zum Sparpreis an. Wir verraten, ob sich das Abo lohnt.

Waipu.tv schnürt Vorteilspaket für Perfect Plus Abo

Treue wird belohnt: Das gilt nicht nur für den Morgen-Kaffee beim Bäcker, sondern auch bei Waipu.tv. Für nur noch 9,99 Euro monatlich (24 Monate Laufzeit) bietet der TV-Streaming-Anbieter sein Vorteilspaket „Perfect Plus“ (Angebot jetzt bei Waipu.tv ansehen) an. Das beinhaltet insgesamt 261 TV-Sender, wovon 246 in gestochen scharfem HD verfügbar sind. Neben den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern zählen dazu auch die Sender von RTL, ProSieben oder Sat.1.

Anzeige

67 Pay-TV-Sender sind ebenfalls mit dabei. Dazu zählen unter anderem Spartensender für Science-Fiction (Syfy), Krimis (13th Street) oder Comedy-Serien. Sportprogramme, Kinderkanäle oder Dokusender sind auch Teil des Programmpakets.

Wer lieber selbst Programmchef sein möchte, findet in der Waiputhek etwas Passendes. Dort stehen über 30.000 Filme, Serien und Shows aus allen Genres bereit. Zusätzlich gibt es einen Aufnahmespeicher für 100.000 Stunden, um die eigenen Lieblingsshows bei Bedarf später anschauen zu können.

Anzeige

Im Perfect-Plus-Abo sind 4 parallele Streams möglich. Das bedeutet, dass die Eltern am großen Fernseher im Wohnzimmer eine Sendung schauen können, während die Kinder am Smartphone oder Tablet ihr eigenes Programm sehen.

Für wen lohnt sich das Angebot von Waipu.tv?

Normalerweise kostet des Perfect-Plus-Abo 12,99 Euro im Monat. Im Vorteilspaket können Kunden also 3 Euro monatlich sparen. Allerdings gilt der Rabatt nur, wenn man sich 24 Monate an Waipu.tv bindet. Ab dem 25. Monat kostet das Abo wieder den Standardpreis (12,99 Euro) und man kann wieder monatlich kündigen.

Anzeige

Die Vertragslaufzeit schreckt im ersten Moment etwas ab. Andererseits sind die 9,99 Euro im Monat (Angebot jetzt bei Waipu.tv ansehen) für das Perfect-Plus-Abo ein echtes Schnäppchen. Kein anderer Anbieter hat aktuell etwas Vergleichbares im Angebot. Außerdem: Dass die Streaming-Preise in naher Zukunft sinken werden, dürfte auch eher unwahrscheinlich sein.