Wann kommt „Star Wars Bad Batch“-Staffel 3 & wie viele Staffeln wird es geben?

Star-Wars-Fans können derzeit über neues Material nicht klagen. Mit der dritten Staffel von „The Bad Batch“ stehen bald neue Folgen der Animationsserie an. Wann geht es mit den neuen Episoden los, wo kann man sie sehen und wie viele Staffeln sind von der Star-Wars-Serie noch geplant?

Star Wars Facts

„The Bad Batch“ läuft seit 2021 und kommt auf aktuell 32 Folgen in 2 Staffeln. Bald kommen einige dazu, viel mehr werden es dann aber auch nicht mehr werden. Der Start für „The Bad Batch“-Season 3 ist für den 21. Februar 2024 angekündigt. Wie gewohnt wird es wieder alle Folgen im Stream mit einem Abonnement bei Disney+ geben.

Wann kommt „Star Wars Bad Batch“-Staffel 3?

Am Mittwoch, den 21. Februar 2024 wird man noch nicht die ganze dritte Staffel von „The Bad Batch“ ansehen können. Stattdessen veröffentlicht Disney+ an dem Tag die ersten drei neuen Folgen. Danach müssen sich Fans gedulden und es wird wöchentlich eine neue Episode veröffentlicht. Insgesamt ist die dritte Staffel auf 15 Folgen ausgelegt. Das große Finale wird es am 1. Mai 2024 geben.

Wie viele Staffeln wird es geben?

Es handelt sich dabei nicht nur um den Abschluss dieser Staffel, sondern der kompletten Serie. Eine vierte Staffel des „The Clone Wars“-Spin-offs ist nicht mehr geplant. Neue Folgen wird es also 2025 nicht geben.

Nach dem Ende von „The Bad Batch“ wird man sich aber vermutlich nicht von allen Charakteren verabschieden müssen. Brad Rau, Supervising Director und Executive Producer der Animationsserie gab bei Starwars.com zum Beispiel bekannt, dass man im Team die Charakterin Asajji Ventress liebgewonnen hat und man gerne weitere Geschichten mit ihr erzählen möchte. Weitere Spin-offs zu „The Clone Wars“ sind also möglich. Ventress ist im neuen Trailer zu sehen, der auf die abschließenden Abenteuer des Team Omega vorbereiten soll:

Star Wars: The Bad Batch – Trailer zur 3. Staffel

Der Trailer deutet auch darauf hin, dass Imperator Palpatine eine größere Rolle in den finalen Folgen spielen wird. Neben der neuen „The Bad Batch“-Staffel sind auch einige weitere Star-Wars-Umsetzungen im Terminplan von Disney+ zu finden. So soll im Laufe des Jahres der Film „The Acolyte“ starten und mit „Skeleton Crew“ warte eine weitere Serie auf Fans der galaktischen Abenteuer. Alle bekannten anstehenden Star-Wars-Releases findet ihr hier:

