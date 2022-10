Der Winter steht vor der Tür und damit eine kalte Jahreszeit, in der jeder genau überlegen muss, wie viel geheizt wird, um nicht zu hohe Heizkosten zu generieren. Seid ihr allein oder friert generell sehr leicht, dann könnt ihr bald bei Aldi zuschlagen. Denn der Discounter verkauft Heizkissen und ein Wärmeunterbett zum günstigen Preis.

Aldi verkauft Heizkissen und Wärmeunterbett günstiger

Noch sind die Temperaturen in Deutschland recht mild, doch der Winter kommt ganz sicher. Das weiß auch Aldi Süd und verkauft ab dem 7. November 2022 gleich mehrere Produkte im Markt günstiger, mit denen ihr euch warm halten könnt, wenn ihr nicht viel heizen wollt. Die beiden Produkte richten sich eher an kleine Haushalte mit ein oder zwei Personen. Bei mehreren Personen dürfte es sich eher lohnen, die Heizung aufzudrehen, da so alle etwas davon haben. Folgende Produkte sind im Angebot:

Heizkissen: Für 9,99 Euro gibt es ein Heizkissen mit einer Leistung von bis zu 100 Watt und 9 einstellbaren Heiz- und Timerstufen. Ein ähnliches Modell von Amazon ist erheblich teurer (bei Amazon anschauen).

Für 9,99 Euro gibt es ein Heizkissen mit einer Leistung von bis zu 100 Watt und 9 einstellbaren Heiz- und Timerstufen. Ein ähnliches Modell von Amazon ist erheblich teurer (bei Amazon anschauen). Wärmeunterbett: Für 17,99 Euro bekommt ihr ein Heizunterbett mit einer Größe von 150 x 80 cm. Das könnt ihr unter euer Bettlaken legen und euch so wärmen lassen, während ihr schlaft. Ein ähnliches Modell von Amazon kostet spürbar mehr (bei Amazon anschauen).

Aldi verkauft Heizkissen und -unterbett günstig (Bildquelle: GIGA)

Ihr solltet euch genau überlegen, ob ihr eines der beiden Produkte wirklich benötigt. Das Heizkissen finde ich noch ganz sinnvoll, denn dieses könnt ihr auch am Nacken oder Rücken nutzen, wenn ihr Verspannungen habt. Das Wärmeunterbett halte ich in Deutschland selbst bei tiefen Temperaturen in einer Wohnung mit entsprechender Winterbettwäsche für überflüssig. Da solltet ihr lieber Geld in warme Bettwäsche investieren. Davon habt ihr viel mehr.

Aldi legt am 11. November nach

Aldi Süd hat aber nicht nur am 7. November zwei Heizprodukte im Angebot, sondern legt zum Singles Day am 11. November 2022 noch einmal nach. Zum Preis von jeweils 39,99 Euro bekommt ihr einen Wärmemantel und eine Heizdecke.

Aldi verkauft weitere Produkte zum Singles-Day. (Bildquelle: GIGA)

Damit könnt ihr euch dann ebenfalls wärmen. Eine Heizdecke kann für mich Sinn machen, wenn euch eine normale Kuscheldecke nicht ausreicht. Der Preis von 40 Euro geht in Ordnung, Amazon verlangt für ein ähnliches Produkt 50 Euro (bei Amazon anschauen). Der Wärmemantel sieht ganz spannend aus, denn damit könnt ihr euch auch bewegen.