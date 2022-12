Der Winter ist da und die Temperaturen niedrig. Gleichzeitig sind die Energiekosten sehr hoch, sodass nicht jeder von euch die Heizung so hoch aufdrehen möchte, wie man es von früher gewohnt ist. Dafür gibt es eine Lösung, denn Lidl verkauft verschiedenste Produkte günstiger, mit denen ihr euch wärmen könnt.

Lidl will euch im Winter warm halten

Falls ihr auf der Suche nach günstigen Möglichkeiten sucht, um euch im Winter warm zu halten und eine normale Kuscheldecke nicht ausreicht, dann könntet ihr zu elektrischen Gadgets greifen, die zusätzliche Wärme erzeugen. Bei Lidl gibt es seit dem 12. Dezember 2022 gleich eine ganze Flut von Produkten, die euch warm halten sollen:

Alle genannten Produkte sind im Laden bei Lidl erhältlich und werden auch über den Onlineshop verkauft. Dort müsst ihr aber Versandkosten zahlen. Kauf ihr mehrere Geräte, könnt ihr euch beim Newsletter anmelden und die Versandkosten sparen.

Lohnen sich solche Geräte?

Am Ende müsst ihr selbst wissen, ob sich beispielsweise eine Heizdecke für euch lohnt. Immerhin verbraucht so eine Decke auch Strom, obwohl es relativ wenig ist. Wir sprechen hier von maximal 100 Watt pro Stunde. Wenn ihr die Decke jeden Tag für 8 Stunden auf voller Leistung nutzen würdet, was vermutlich niemand macht, dann zahlt ihr bei einem Preis von 40 Cent pro kWh etwa 32 Cent für diese 8 Stunden. Dafür bekommt ihr die Wärme zielgerichtet auf euren Körper.

Ich persönlich kann das Rücken-Nacken-Heizkissen empfehlen. Das habe ich selbst im Einsatz. Nicht weil mir kalt ist, sondern weil ich so Verspannungen mit Wärme lösen kann. Es sind also nicht nur Produkte dabei, die euch im Winter warm halten, sondern auch allgemein ganz nützlich sein können.