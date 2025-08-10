Warnlicht im Auto: Was zeigt das gelbe Dreieck an?

Wenn am Armaturenbrett Leuchten blinken, beginnt schnell das Kopfkino. Was ist passiert und solltet ihr jetzt sofort anhalten? Wir verraten, was es mit dem gelben Dreieck mit Ausrufezeichen auf sich hat.

Was bedeutet ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen?

Taucht plötzlich ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen im Cockpit auf, hinterlässt die Warnanzeige bei den meisten Autofahrern ein großes Fragezeichen. Keine Angst, anders als bei diesem roten Warnlicht müsst ihr nicht sofort anhalten. Trotzdem solltet ihr gut aufpassen.

Die Anzeige deutet auf keine unmittelbare Gefahr hin, mahnt aber zur Vorsicht. Etwas im Fahrzeug ist außer Kontrolle geraten. Bei vielen Fahrzeugmodellen ist das gelbe Dreieck mit Ausrufezeichen ein Hinweis auf ein gestörtes ESP (Electronic Stability Program). Das System sorgt für eine Stabilisierung des Wagens, wenn es plötzlich glatt auf der Straße ist oder ihr einmal zu abrupt das Lenkrad herumreißt.

In manchen Fahrzeugen wird ein Auto mit Schleuderspuren als ESP-Symbol verwendet. Volkswagen und einige andere Marken setzen das gelbe Dreieck mit Ausrufezeichen als zentrale Warnleuchte ein. Damit werden allgemeine Abweichungen und kleinere Störungen angezeigt.

Gelbes Dreieck leuchtet: Kann ich trotzdem weiterfahren?

Ihr müsst nicht sofort anhalten, solltet aber so bald wie möglich die Ursache für die Aktivierung der Warnleuchte herausfinden. Definitiv ist eine Funktion im Fahrzeug beeinträchtigt. Es besteht aber in der Regel keine akute Gefahr für die Fahrsicherheit.

Handelt es sich um ein defektes ESP-System, kann die Stabilität des Fahrzeuges eingeschränkt sein. Fahrt bei widrigen Straßenverhältnissen besonders vorsichtig. Zunächst könnt ihr langsam weiterfahren. Ignoriert die Warnleuchte aber auf keinen Fall und lasst die Ursache beheben.

Gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen leuchtet: Was mache ich jetzt?

Wenn ihr das Auto startet, kommt Leben in das Cockpit. Alle Kontrollleuchten flackern kurz auf. Das trifft auch auf das gelbe Dreieck mit Ausrufezeichen zu. Diese Funktionskontrolle ist ganz normal. Wenn der Motor auf Touren gekommen ist, erlöschen die Anzeigen von selbst.

Das Cockpit ist wieder schwarz, das gelbe Dreieck mit Ausrufezeichen leuchtet aber weiter? Ist das ESP-System betroffen, fahrt nicht zu schnell und vermeidet riskante Überhol- und Bremsmanöver. Leuchtet das Dreieck dauerhaft, liegt ein technischer Defekt vor und in Besuch in der Kfz-Werkstatt steht an.

Seid ihr mal unsicher, was die Bedeutung einer Warnleuchte angeht, könnt ihr auch ins Handbuch eures Fahrzeugs schauen. Dort findet ihr wichtige Informationen zu den Kontroll- und Warnleuchten und könnt entsprechen reagieren.